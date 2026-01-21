La Eurocámara paraliza el polémico acuerdo de libre comercio con Mercosur al pedir al TJUE que se pronuncie

La Comisión Europea lamenta la paralización y no aclara si propondrá la aplicación provisional del acuerdo mientras se espera el fallo judicial.

El acuerdo, considerado estratégico por líderes como Pedro Sánchez y Friedrich Merz, enfrenta la oposición de Emmanuel Macron y organizaciones de agricultores europeos por su posible impacto en el sector agrícola.

La decisión fue aprobada por un estrecho margen de 10 votos y retrasa la ratificación del pacto, que podría demorarse entre 18 y 24 meses.

El Parlamento Europeo ha paralizado indefinidamente el acuerdo de libre comercio entre la UE y Mercosur al solicitar al Tribunal de Justicia de la UE un dictamen sobre su legalidad.

El Parlamento Europeo ha paralizado este jueves de forma indefinida la entrada en vigor del polémico acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y Mercosur -que se firmó el pasado sábado en Paraguay tras 26 años de negociaciones- al pedir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) que se pronuncie sobre su legalidad.

La resolución en la que se acuerda enviar el pacto comercial a Luxemburgo ha sido aprobada por un estrecho margen de apenas 10 de votos de diferencia: 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones.

Eso significa que la Eurocámara no podrá votar la ratificación (o no) del pacto con el bloque formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay hasta que el TJUE dicte sentencia, lo que podría tardar entre 18 y 24 meses según la duración media de los procedimientos.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha lamentado el resultado de la votación y ha defendido de nuevo que el acuerdo con Mercosur no sólo es positivo desde el punto de vista económico, sino que también es importante para la "fuerza geopolítica" de la UE en el mundo.

Sin embargo, el Ejecutivo comunitario no ha querido aclarar si propondrá la aplicación provisional del acuerdo con Mercosur hasta que la Eurocámara se pronuncie, una posibilidad contemplada en la legislación pero que Bruselas duda en activar por miedo a enfurecer definitivamente a los parlamentarios.

Los jefes de Estado y de Gobierno discutirán los próximos pasos para tratar de salvar el acuerdo durante la cumbre de emergencia que celebran este jueves en Bruselas, según ha dicho un portavoz de la Comisión.

La decisión de la Eurocámara supone un duro golpe no solo para Von der Leyen, sino también para los líderes europeos que habían abanderado el acuerdo con Mercosur, empezando por Pedro Sánchez y el canciller Friedrich Merz.

Ambos lo consideran como una prioridad estratégica, por considerar que permitirá a la UE abrir nuevos mercados para compensar la subida de aranceles decretada por Trump y, al mismo tiempo, reducir la dependencia de China en productos clave como las tierras raras.

En el bando contrario, el presidente francés, Emmanuel Macron, y las organizaciones de agricultores de toda Europa han encabezado la oposición al acuerdo con Mercosur, con el argumento de que la liberalización perjudicará al sector del campo comunitario.

"Absolutamente irresponsable. Esto es un gol en propia meta. Muy perjudicial para nuestros intereses económicos y nuestra reputación. El equipo Europa se está quedando en fuera de juego", ha lamentado el presidente de la comisión de Compercio de la Eurocámara, el socialista alemán Bernd Lange.

Los eurodiputados han votado dos resoluciones diferentes que reclamaban enviar al TJUE el acuerdo con Mercosur. La primera la promovía el grupo de derecha radical Patriotas por Europa, al que está adscrito Vox, y ha caído por 402 votos en contra, 225 a favor y 13 abstenciones.

El texto que ha salido adelante estaba promovido por el grupo de la izquierda radical y los verdes.