La Unión Europea sopesa usar contra Trump el bazuca comercial creado para China por la crisis de Groenlandia

Ocho países europeos han condenado en un comunicado conjunto la escalada de amenazas de Trump, defendiendo la soberanía de Groenlandia y la unidad transatlántica.

Los líderes europeos barajan represalias como aranceles del 30% a productos estadounidenses y restricciones al acceso de empresas de EE.UU. a contratos públicos y servicios europeos.

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a los aliados europeos que se opongan a su objetivo de adquirir Groenlandia, lo que ha llevado a la UE a endurecer su postura.

La UE considera activar por primera vez el Instrumento contra la Coerción Económica, diseñado para responder a la intimidación económica de China, ahora dirigido a EE.UU. por la crisis de Groenlandia.

La amenaza de Donald Trump de imponer aranceles punitivos a los aliados que se interpongan en su objetivo de hacerse con Groenlandia ha forzado a la Unión Europea a endurecer su posición. Tras constatar que la estrategia de adulación y apaciguamiento ensayada durante el último año ha fracasado, los dirigentes comunitarios empiezan a considerar el recurso al lenguaje de la fuerza.

Tras una ronda de contactos con todas las capitales, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha anunciado que prepara una cumbre extraordinaria, que podría celebrarse el 22 de enero, con el objetivo de plantear una defensa común frente a “cualquier forma de coerción”. “Europa no se dejará chantajear”, asegura la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

La señal más clara de este endurecimiento sería inédita. Los líderes europeos sopesan activar por primera vez el Instrumento contra la Coerción Económica, el bazuca comercial aprobado en 2023 con el fin de hacer frente a la intimidación económica de China. El reglamento se adoptó como respuesta a las medidas de castigo que había adoptado Pekín contra Lituania por haber abierto una oficina diplomática en Taiwán.

Ahora, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha planteado a sus socios desplegar este bazuca contra un aliado histórico como Estados Unidos, según informó este domingo el Palacio del Elíseo. También el Parlamento Europeo exige a Ursula von der Leyen una respuesta contundente que incluya la llamada 'opción nuclear'.

"El Instrumento Anticoerción, diseñado precisamente para estos casos, debe utilizarse ahora. Insto a la Comisión Europea a que lo active de inmediato", ha reclamado el presidente de la comisión de Comercio Internacional de la Eurocámara, el alemán Bernd Lange.

"Debería considerarse explícitamente la activación del Instrumento Anticoerción de la UE, ya que fue diseñado precisamente para abordar situaciones de intimidación económica de esta naturaleza", coincide la presidenta del grupo liberal, la francesa Valérie Hayer.

Este mecanismo de defensa comercial pone en manos de la UE un arsenal completo de represalias económicas. No se trata solo de aranceles: también incluye restricciones al acceso a los servicios, con las que golpearía a los gigantes digitales estadounidenses.

Bruselas podría además excluir a empresas de Estados Unidos de contratos públicos, limitar la inversión directa, recortar derechos de propiedad intelectual e incluso imponer restricciones al sector financiero, incluyendo banca y acceso a los mercados de capitales europeos.

La ‘Gran Coalición’ de la Eurocámara -populares, socialistas y liberales- ha congelado además este fin de semana la ratificación del acuerdo comercial firmado en julio en Escocia por el presidente de EEUU y Von der Leyen. "Dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento", alega el jefe del PPE, Manfred Weber.

Este pacto ya se calificó en su momento de capitulación: la UE aceptaba un arancel general del 15% mientras eliminaba por completo las tasas a todos los productos industriales de Estados Unidos. Pero esa ventaja comercial para las empresas norteamericanas ahora quedará en papel mojado.

Los embajadores de los 27 en Bruselas mantuvieron este domingo una reunión de emergencia para coordinar la respuesta a las amenazas de Trump sobre Groenlandia. Sin embargo, no se ha alcanzado ningún resultado concreto: la crisis ha escalado tanto que solo puede resolverse al más alto nivel político.

Eso sí, los diplomáticos han discutido la posibilidad de reactivar aranceles del 30% contra productos de EEUU por valor de 93.000 millones de euros, según el Financial Times. Estos recargos ya se aprobaron en julio del año pasado, pero se acabaron aparcando tras el pacto comercial entre Trump y Von der Leyen en Escocia.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, todavía espera disuadir a Trump de una intervención militar en Groenlandia. Una agresión que según los líderes europeos supondría el fin inmediato de la Alianza Atlántica. Hasta ahora, el holandés ha evitado en todo momento criticar al inquilino de la Casa Blanca o apoyar a Dinamarca.

"He hablado con el presidente de EEUU sobre la situación de seguridad en Groenlandia y el Ártico. Seguiremos trabajando en este tema, y espero reunirme con él en Davos a lo largo de esta semana", ha escrito Rutte en su cuenta de la red social X. También la presidenta Von der Leyen espera poder verse con Trump en Davos para rebajar la tensión.

Además de Rutte, también el primer ministro británico, Keir Starmer, ha conversado este domingo con Trump, al que le ha trasladado su rechazo a una guerra comercial por Groenlandia. "La seguridad en el Ártico es una prioridad para todos los aliados de la OTAN con el fin de proteger los intereses euroatlánticos", le ha trasladado.

Los ocho países amenazados por Trump por haber enviado soldados a Groenlandia han publicado este domingo un comunicado conjunto en el que denuncian una "peligrosa espiral" que "socava las relaciones transatlánticas". La declaración está firmada por Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia y Reino Unido.

El presidente de EEUU ha anunciado contra ellos un arancel del 10% a partir del 1 de febrero, que subirá hasta el 25% a partir del 1 de junio, y estará en vigor "hasta que se alcance un acuerdo para la adquisición completa y total de Groenlandia". Les acusa de haber introducido "un nivel de riesgo que no es aceptable ni sostenible" con el despliegue de tropas.

"Como miembros de la OTAN, estamos comprometidos con el fortalecimiento de la seguridad en el Ártico como un interés transatlántico compartido. El ejercicio danés Arctic Endurance, realizado junto a los aliados, responde a esta necesidad. No representa ninguna amenaza para nadie", responden los aliados europeos en su comunicado.

Estos países reiteran además su "plena solidaridad" con Dinamarca y Groenlandia y reclaman a Trump que respete "los principios de soberanía e integridad territorial, que defendemos firmemente".

"Las amenazas arancelarias socavan las relaciones transatlánticas y pueden desencadenar una peligrosa espiral. Continuaremos unidos y coordinados en nuestra respuesta. Estamos comprometidos con la defensa de nuestra soberanía", concluye la declaración.