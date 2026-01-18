La UE cierra filas con Groenlandia pese a la amenaza de aranceles de Trump: "No nos dejaremos chantajear"

El Parlamento Europeo propone suspender el acuerdo comercial con EEUU y activar medidas de represalia, como el Instrumento contra Coerción Económica, ante la escalada de tensiones.

Líderes europeos, incluida Ursula von der Leyen, rechazan el chantaje y defienden la soberanía de Dinamarca y Groenlandia, advirtiendo que responderán de manera coordinada si se confirma la amenaza.

Trump condiciona la retirada de los aranceles a la entrega de Groenlandia, lo que la UE considera una violación de la soberanía y la integridad territorial danesa.

La UE muestra unidad frente a la amenaza de aranceles de Donald Trump, quien impone un recargo del 10% a ocho países europeos como represalia por el envío de tropas a Groenlandia.

En el mismo instante en que los dirigentes de la Unión Europea firmaban con Mercosur el mayor acuerdo comercial del mundo para eliminar aranceles, Donald Trump anunciaba un recargo del 10% contra ocho países europeos -incluidos Alemania, Francia y Reino Unido- como represalia por haber enviado tropas a Groenlandia, la gran isla del Ártico bajo soberanía danesa que Estados Unidos pretende anexionarse.

Esta nueva amenaza de Trump contra sus aliados europeos se vive en Bruselas como un auténtico punto de inflexión. Si hasta ahora habían apostado por el apaciguamiento, la adulación e incluso la capitulación, esta vez los dirigentes comunitarios parecen dispuestos a plantar cara al presidente estadounidense con una respuesta conjunta que aún se negocia.

"No nos dejaremos chantajear. Solo Dinamarca y Groenlandia deciden sobre asuntos que les conciernen", ha escrito en su cuenta de X el primer ministro sueco, Ulf Kristersson. "Ninguna intimidación ni amenaza podrá influirnos, ni en Ucrania, ni en Groenlandia", coincide el presidente francés, Emmanuel Macron.

"Las amenazas arancelarias son inaceptables y no tienen cabida en este contexto. Los europeos responderemos de manera unida y coordinada si se llegaran a confirmar. Sabremos hacer respetar la soberanía europea", ha insistido Macron.

"Imponer aranceles debilitaría las relaciones transatlánticas y podría desencadenar una peligrosa espiral de tensiones. Europa seguirá unida, coordinada y firme en la defensa de su soberanía", asegura la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Lo cierto es que la UE sí cedió al chantaje de EEUU con el acuerdo comercial que Von der Leyen firmó con Trump en julio del año pasado. La alemana aceptó un recargo general del 15% sobre los productos europeos y renunció a tomar medidas de represalia, alegando que esto aporta “estabilidad” y “previsibilidad” a ciudadanos y empresas.

¿Qué es lo que cambia ahora respecto a julio? La diferencia es que el plan del presidente estadounidense de apropiarse de Groenlandia a cualquier precio -sin descartar siquiera el uso de la fuerza- vulnera todas las líneas rojas que defiende la UE: el respeto a la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras.

"La integridad territorial y la soberanía son principios fundamentales del derecho internacional. Son esenciales para Europa y para la comunidad internacional en su conjunto", ha escrito Von der Leyen en su reacción a Trump.

António Costa y Ursula von der Leyen, durante la firma este sábado en Asunción (Paraguay) del acuerdo comercial con Mercosur Reuters

"Hoy por hoy, lo que es necesario no es el conflicto sino la paz; lo que es necesario no son conflictos entre países, sino cooperación. Lo que es fundamental es defender siempre el derecho internacional, sea donde sea", ha dicho el presidente del Consejo Europeo, António Costa, en la rueda de prensa posterior a la firma del pacto con Mercosur en Paraguay.

"Si queremos prosperidad tenemos que abrir los mercados y no cerrarlos, tenemos que crear zonas de integración económica y no aumentar los aranceles", ha insistido Costa cuando se le ha preguntado por las últimas amenazas de Trump.

"La UE será siempre muy firme en la defensa del derecho internacional, sea donde sea, y por supuesto empezando en el territorio de los Estados miembros de la UE. Por ahora, estoy coordinando una respuesta conjunta de los Estados miembros sobre ese tema", ha zanjado.

Los ocho países a los que Trump pretende aplicar un arancel del 10% a partir del 1 de febrero son Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemania, Reino Unido, Países Bajos y Finlandia. El recargo aumentará al 25% a partir del 1 de junio, y estará en vigor "hasta que se alcance un acuerdo para la adquisición completa y total de Groenlandia".

El presidente de EEUU les acusa de haber enviado soldados a Groenlandia "por motivos desconocidos". "Se trata de una situación muy peligrosa para la seguridad, la protección y la supervivencia de nuestro planeta. Estos países, que están jugando a este juego extremadamente peligroso, han introducido un nivel de riesgo que no es aceptable ni sostenible", ha escrito en su red Truth Social.

"El ejercicio danés, coordinado previamente y realizado con aliados, responde a la necesidad de fortalecer la seguridad en el Ártico y no representa ninguna amenaza para nadie", le ha replicado Von der Leyen.

Los dirigentes de la UE han reiterado este sábado su plena solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, donde decenas de miles de personas se han manifestado contra los planes de anexión de Trump. Y han lanzado un nuevo llamamiento al "diálogo" tras la reunión fallida entre Dinamarca y EEUU celebrada la semana pasada en Washington.

El presidente EEUU, Donald Trump

De hecho, el despliegue de tropas europeas en Groenlandia comenzó justo después del infructuoso encuentro del ministró de exteriores danés, Lars Lokke Rasmussen, con JD Vance y Marco Rubio. Su objetivo declarado consiste en frenar a Rusia y China, aunque en realidad buscan disuadir al presidente de EEUU de pasar a la acción.

Los europeos habían vendido esta misión como un despliegue de la OTAN para reforzar la seguridad en el Ártico. Pero la minifuerza no opera bajo el paraguas de la Alianza, porque eso requeriría el apoyo de Washington.

¿Qué medidas puede tomar ahora Bruselas para plantar cara Trump? Para empezar, la amenaza de nuevos aranceles parece haber dinamitado el acuerdo comercial de julio entre la UE y EEUU.

El líder del grupo popular europeo, el alemán Manfred Weber, ha anunciado este sábado que la Eurocámara no ratificará la prevista rebaja al 0% de las tasas a los productos industriales estadounidenses.

"El PPE está a favor del acuerdo comercial entre la UE y EEUU, pero dadas las amenazas de Donald Trump respecto a Groenlandia, su aprobación no es posible en este momento", ha dicho Weber.

El Parlamento Europeo reclama además a Von der Leyen que apriete el 'botón nuclear' contra Estados Unidos. Se trataría de activar el denominado Instrumento contra Coerción Económica, que entre otras medidas permitiría restringir a los gigantes tecnológicos norteamericanos el acceso al mercado europeo.

"Debemos actuar ya: suspender las negociaciones del acuerdo comercial entre la UE y Estados Unidos y activar el Instrumento Anticoerción. La UE no se doblegará ante la intimidación", reclama la líder de los socialistas europeos, Iratxe García, muy cercana a Pedro Sánchez.

Esta opción nuclear ya se contempló a principios del año pasado, cuando Trump anunció su primera ronda de aranceles contra la UE, pero finalmente se descartó y Von der Leyen acabó capitulando. Pero la posibilidad de una intervención militar de EEUU en Groenlandia lo vuelve a poner sobre la mesa, con consecuencias que podrían redefinir las relaciones transatlánticas.