Trump empuja a Europa a otra guerra comercial si no entrega Groenlandia y la UE amenaza con romper el pacto arancelario

Siete países de la OTAN, incluidos Reino Unido, Francia y Alemania, han enviado tropas a Groenlandia para mostrar unidad y disuadir posibles acciones de EE.UU.

Líderes europeos, como Giorgia Meloni y Roland Lescure, abogan por una respuesta unida ante las presiones estadounidenses y la defensa de la soberanía europea.

La UE contempla posponer la aprobación del pacto arancelario con EE.UU. mientras crece la tensión por la situación de Groenlandia.

Donald Trump amenaza con imponer aranceles a países que se opongan a la anexión de Groenlandia, apuntando especialmente a la Unión Europea.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó este viernes, en el contexto de una charla sobre sanidad, con imponer aranceles a los países que se opongan a la anexión de Groenlandia.

Sin mencionar a nadie en concreto, estaba claro que el mensaje iba dirigido a la Unión Europea, que ha mostrado su apoyo total a Dinamarca en esta cuestión.

Recordemos que la Unión Europea y Estados Unidos llegaron este verano a un acuerdo comercial que aún debe ser ratificado por la Eurocámara y que muchos entendieron que inclinaba demasiado la balanza a favor de Washington.

Hasta el momento, el país extranjero que mejor parado ha salido del reparto de aranceles ha sido el único que ha plantado cara, es decir, China.

Trump y Xi Jinping se pasaron el primer semestre de 2025 subiéndose y bajándose aranceles hasta que el estadounidense se dio cuenta de que no podía ganar esa batalla sin llevarse por delante buena parte de la economía mundial y prefirió recular.

La Unión Europea nunca le ha puesto en esa tesitura, pese a que los acuerdos comerciales entre la alianza y Estados Unidos mueven más dinero que ninguna otra asociación en el mundo, en torno al billón y medio de euros en 2024.

Ahora, Bruselas puede verse ante la disyuntiva de plantarse ante Trump o de intentar, de nuevo, llegar a un acuerdo con él, sabedores de que no será beneficioso para sus intereses.

Cualquier cosa con tal de impedir la invasión de Groenlandia y la hecatombe diplomática que vendría a continuación.

Los grupos de izquierda han anunciado su voluntad de posponer la aprobación del pacto de aranceles ya negociado, aunque buena parte del mismo ya se está aplicando. Los de derecha optan por seguir adelante.

Tensas conversaciones

En cualquier caso, lo que parece que ahora mismo está sobre la mesa es la posibilidad de vincular el futuro de Groenlandia a las relaciones comerciales entre ambas partes del Océano Atlántico.

En otras palabras, se apruebe o no lo ya acordado en verano, proponer a Trump un nuevo trato que, se supone, mejore las expectativas de negocio de Estados Unidos a cambio de la renuncia a seguir incordiando en territorio de la Unión Europea.

Esa sería la zanahoria que estaría dispuesta a ofrecer el Viejo Continente.

Otros, sin embargo, apuestan por el palo. Por ejemplo, el ministro francés de Economía, Roland Lescure, admitió al Financial Times que el pasado lunes tuvo una tensa conversación con su homólogo estadounidense, Scott Bessent, en la que le advirtió de que la anexión forzosa de Groenlandia supondría "cruzar una línea roja" que Francia no estaba dispuesta a tolerar.

Lescure apeló a la amistad de 250 años entre ambos países para mantenerse firme y asegurar que, si Trump seguía adelante con su operación, podría haber represalias económicas.

En este caso, el objetivo no sería tanto "aplacar" a Trump, sino al contrario: que se dé cuenta de que cualquier medida de agresión comercial o militar contra la Unión Europea será respondida tal y como China respondió en su momento.

Lescure confía en que, así, más temprano que tarde, el presidente estadounidense se dará cuenta de que sus excentricidades no salen gratis y que pueden causar un gran daño a su propia economía. La misma que prometió reflotar en la campaña electoral de 2024.

Donald Trump, presidente de EEUU, y Georgia Meloni, presidenta de Italia, durante una reunión en Washington en abril de 2025. Contacto / EP

Meloni pone orden

Estados Unidos debe sentir que tiene un aliado en el que puede confiar, pero a la vez tiene que darse cuenta de que a ese aliado no se le puede avasallar. De lo contrario, Europa se condena a hacer de patito feo en la relación, siempre obligada al halago y a la cesión.

En ese sentido, Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, pese a su evidente afinidad ideológica con Trump, es de las más contundentes a la hora de rechazar las imposiciones estadounidenses y apelar a la unión de los europeos.

Este viernes, Meloni insistió en la necesidad de que la OTAN actúe de forma coordinada en Groenlandia, para, por un lado, demostrar a Rusia y a China que el Ártico no es su patio de recreo… y, por el otro lado, convencer a la Casa Blanca de que sus socios pueden hacer frente a cualquier amenaza y que Estados Unidos no necesita ocupar en primera persona la isla para defenderla.

Eso, claro, en el supuesto de que realmente ese sea el motivo por el que Trump quiere anexionarse Groenlandia, algo que no todo el mundo tiene tan claro.

Los recursos minerales, por difíciles que sean de extraer, y el acceso inmediato a las rutas comerciales, así como la conciencia de pasar a la historia como el presidente que amplió los Estados Unidos hacia el noreste, parecen pesar tanto como las razones estrictas de seguridad nacional.

En cualquier caso, lo que Meloni pidió fue que, en lugar de que cada país vaya anunciando por separado el envío de tropas a Groenlandia para supuestas maniobras, se actúe como un grupo unido y bajo un mismo mando.

De momento, son siete los países de la OTAN que han enviado soldados a la isla danesa, sin que se sepa muy bien en concepto de qué: Reino Unido, Francia, Alemania, Suecia, Noruega, Finlandia y Países Bajos.

Se unen así a los ya enviados en su momento por Dinamarca, para evitar que Trump siga repitiendo aquello de que la única defensa que tiene Groenlandia son dos trineos tirados por renos.