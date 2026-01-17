Miles de personas se manifiestan en Dinamarca contra los planes de anexión de Trump para Groenlandia

Numerosas personas en las calles de Copenhague con carteles con lemas como "Manos fuera de Groenlandia". Efe

Coreando "Groenlandia no está en venta" y sosteniendo numerosas pancartas con lemas como "Manos fuera de Groenlandia", miles de daneses se han manifestado este sábado en las calles de algunas de sus principales ciudades, como Copenhague, para mostrarse en contra de las numerosas amenazas recibidas durante estas últimas semanas por parte de Donald Trump de anexar la isla ártica.

A raíz de estas manifestaciones, exigen a Estados Unidos que respete el derecho de los groenlandeses a la autodeterminación. Aunque, el presidente estadounidense ha afirmado que poseer Groenlandia es vital para la seguridad de su país debido a su ubicación estratégica y su importante suministro de minerales, sin descartar el uso de la fuerza para tomarla.

Esta semana numerosos países europeos, como Francia o Alemania, han enviado militares a la isla a petición de Dinamarca.

Groenlandia agradecida por la colaboración danesa

"Estoy muy agradecida por el enorme apoyo que recibimos los groenlandeses (...) También estamos enviando un mensaje al mundo de que todos deben despertar", dijo Julie Rademacher, presidenta del movimiento ciudadano Uagut, "No toques Groenlandia", en Dinamarca.

"Groenlandia y los groenlandeses se han convertido involuntariamente en el frente de la lucha por la democracia y los derechos humanos", ha añadido Rademacher.

Manifestaciones en Dinamarca y Groenlandia

Durante la jornada de este sábado, además de las manifestaciones que han tenido lugar durante esta mañana en numerosas ciudades danesas, también está previsto que haya una esta tarde en la capital groenlandesa de Nuuk.

Las protestas en Dinamarca han sido organizadas por grupos groenlandeses en cooperación con ActionAid Dinamarca, una ONG.

Crisis diplomática entre EEUU y Dinamarca

Las reiteradas declaraciones de Trump sobre la isla han desencadenado una crisis diplomática sin precedentes entre Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros fundadores de la alianza militar de la OTAN, y han sido ampliamente condenadas en Europa.

El territorio de Groenlandia, con 57.000 habitantes y gobernado durante siglos desde Copenhague , ha logrado una autonomía significativa desde 1979, pero sigue siendo parte del Reino de Dinamarca, que controla la defensa y la política exterior y financia gran parte de su administración.

Los cinco partidos políticos elegidos para el parlamento de Groenlandia están en última instancia a favor de la independencia, pero no están de acuerdo sobre el cronograma para tal medida y en los últimos días han dicho que preferirían seguir siendo parte de Dinamarca que unirse a los Estados Unidos.

"Exigimos respeto para el Reino de Dinamarca y para el derecho de Groenlandia a la autodeterminación", afirmó Camilla Siezing, presidenta de Inuit, la Asociación Conjunta de Asociaciones Locales de Groenlandia en Dinamarca.

Según las autoridades danesas, unos 17.000 groenlandeses viven en Dinamarca.

Solo el 17% de los estadounidenses aprueba los esfuerzos del presidente Donald Trump por anexar Groenlandia, y una gran mayoría de demócratas y republicanos se opone al uso de la fuerza militar para anexar la isla, según una encuesta de Reuters/Ipsos . Trump ha calificado la encuesta de "falsa".