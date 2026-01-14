Von der Leyen apoya a Groenlandia frente a la amenaza de anexión de Trump: "Pueden contar con nosotros"

El primer ministro de Groenlandia prefiere mantener la soberanía danesa antes que pasar a formar parte de Estados Unidos.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha vuelto a expresar este miércoles su apoyo a Dinamarca y Groenlandia frente a los planes de Donald Trump de anexionarse la gran isla del Ártico, sin descartar siquiera el uso de la fuerza militar.

Sin embargo, Von der Leyen no ha querido aclarar si el artículo 42.7 del Tratado, la cláusula de defensa mutua de la UE, obligaría a todos los Estados miembros a salir en defensa de Dinamarca si EEUU ataca Groenlandia. "Esta cuestión no se plantea en este momento", ha alegado.

"Para mí es importante que los groenlandeses sepan (y ya lo saben por los hechos y no solo por las declaraciones), que nosotros respetamos los deseos de los groenlandeses y sus intereses y que pueden contar con nosotros", destaca la presidenta de la Comisión.

"Ahora mismo hay muchas especulaciones lo que debe hacerse, lo que puede hacerse o lo que podría llegar a pasar. Quiero dejar todo eso de lado y abordar los principios generales", ha señalado Von der Leyen en una rueda de prensa en Bruselas.

"En primer lugar, Groenlandia pertenece a sus ciudadanos. Así que corresponde a Dinamarca y Groenlandia, y solo a ellos, decidir sobre los asuntos que conciernen a Dinamarca y Groenlandia. Este es el punto número uno y es muy importante", sostiene la alemana, que siempre se expresa con máxima cautela para no enfurecer a Trump.

El Ejecutivo comunitario está de forma permanente "en estrecho contacto" tanto con Copenhague como con Nuuk para atender sus necesidades. Y mantiene una relación "fuerte y positiva" con Groenlandia, pese a que este territorio bajo soberanía danesa abandonó el club en 1985 por los conflictos pesqueros.

Von der Leyen ha subrayado además que Groenlandia sí forma parte (al igual que Estados Unidos) de la OTAN, un foro militar donde la seguridad del Ártico -el argumento que esgrime Trump para hacerse con la isla- ya es una prioridad compartida por todos los socios.

"Sabemos que el pegamento entre los aliados es el hecho de que existe un lema claro: todos para uno y uno para todos", ha insistido la presidenta de la Comisión, en un intento de desescalar la tensión entre Dinamarca y EEUU.

"La OTAN es el foro que permite integrar todos los intereses en juego, pero por supuesto el Ártico y la seguridad del Ártico es también un asunto para la Unión Europea, sin ninguna duda, y hemos invertido desde hace años en nuestras relaciones con Groenlandia", asegura Von der Leyen.

La presidenta ha recordado que ella misma visitó la gran isla del Ártico antes de que estallaran las tensiones con Trump para abrir una oficina de la Comisión en Nuuk y tener "un canal constante de comunicación con los groenlandeses". Bruselas ha lanzado además un programa de inversión allí y ha acelerado la colaboración en el último año.

Las declaraciones de Von der Leyen se han producido justo antes de la decisiva reunión que mantendrán en Washington los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia con el secretario de Estado, Marco Rubio, y el vicepresidente JD Vance.

En una rueda de prensa celebrada este martes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insistió en que su Gobierno se toma muy en serio la amenaza de una intervención militar de EEUU, que según ha repetido supondría el fin inmediato de la OTAN.

Un diagnóstico que comparte también el comisario europeo de Defensa, Andrius Kubilius, que ha sido mucho más claro que Von der Leyen al confirmar que la cláusula de defensa mutua de la UE sí obligaría al resto de Estados miembros a salir en defensa de Dinamarca si se produce una intervención militar de EEUU.

Por su parte, el primer ministro de Groenlandia asegura que prefiere seguir bajo soberanía de Dinamarca antes que pasar a formar parte de Estados Unidos.

"Si tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca aquí y ahora, elegimos a Dinamarca. Elegimos la OTAN, el Reino de Dinamarca y la Unión Europea", ha dicho Jans-Frederik Nielsen.