Dinamarca aboga por el diálogo con Trump sobre Groenlandia tras "levantarse cada mañana con una amenaza nueva"

Los titulares de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia, Lars Lokke Rasmussen y Vivian Motzfeldt, en la rueda de prensa que dieron tras su reunión en la Casa Blanca. Efe

Las claves nuevo Generado con IA Dinamarca y Groenlandia han mostrado diferencias con Estados Unidos sobre el futuro de la isla tras las aspiraciones de Trump de adquirir Groenlandia. Se creará un grupo de trabajo entre Dinamarca y EEUU para abordar las preocupaciones de seguridad en el Ártico y buscar soluciones conjuntas. Dinamarca defiende que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar dentro del marco actual y rechaza cualquier propuesta que no respete su integridad territorial. Rasmussen ha negado la existencia de inversiones chinas en Groenlandia y ha destacado la importancia de mantener relaciones diplomáticas estables con EEUU.

"No es fácil pensar en soluciones cuando cada mañana te despiertas con una amenaza nueva". Con estas palabras ha mostrado su malestar el ministro de Exteriores de Dinamarca, Lars Lokke Rasmussen, sobre las aspiraciones de Trump de hacerse con Groenlandia.

En una rueda de prensa tras su reunión en la Casa Blanca con el vicepresidente y el secretario de Estado de EEUU, JD Vance y Marco Rubio, el titular de Exteriores danés y su homóloga de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, han constado sus diferencias sobre el futuro de la isla ártica, aunque han abogado por "encontrar un camino común".

Para ello, Dinamarca anunció este miércoles la creación de un grupo de trabajo con EEUU para abordar estas "discrepancias" sobre la seguridad a largo plazo en el Ártico.

Rasmussen explicó que este grupo se reunirá por primera vez "en cuestión de semanas" y espera que se centre en "abordar las preocupaciones de seguridad estadounidenses, al mismo tiempo que respetar las líneas rojas" de Dinamarca.

En concreto, explicó que Dinamarca sigue creyendo que la seguridad de Groenlandia se puede garantizar "dentro del marco actual" y dijo que es "totalmente inaceptable" cualquier idea que no respete la integridad territorial de Dinamarca y el derecho de autodeterminación del pueblo groenlandés.

El encuentro, que duró 50 minutos tuvo lugar en el Edificio Ejecutivo Eisenhower, en el complejo de la Casa Blanca, en medio de las presiones de Trump por adquirir la isla ártica, bajo supuestas preocupaciones de seguridad nacional.

Este miércoles, antes del encuentro, Trump expresó en su red Truth Social que con Groenlandia en "manos" de Estados Unidos, la OTAN será mucho más eficaz y agregó que "cualquier cosa menos que eso es inaceptable".

"No habría hecho las cosas como Trump"

"Yo no habría hecho las cosas como las hace él, pero hay cierta verdad en lo que dice él, compartimos hasta cierto punto sus preocupaciones, hay cuestiones de seguridad en la zona", ha reconocido Rasmussen sobre las continuas provocaciones de Trump sobre este asunto.

"No hace falta comprar Groenlandia porque tenemos relaciones diplomáticas con EEUU, que son las más largas que Estados Unidos ha tenido con ningún otro país", ha defendido el representante del Gobierno danés.

En cualquier caso, ha celebrado que sea la "primera vez" que han mantenido una "discusión franca pero también constructiva" con miembros del Gobierno de Trump sobre esta cuestión.

"Somos aliados, somos países amigos que compartimos una historia, es importante encontrar un equilibrio justo. Por supuesto hay que trabajar para el futuro, para nosotros y lo más importante es normalizar las relaciones como las hemos tenido. Hemos explicado nuestra situación geopolítica y que lo hacemos como aliados, ha defendido, por su parte, la ministra de Exteriores de Groenlandia.

"Esta ha sido una reunión que se ha llevado con respeto, hemos dejado claro nuestros límites y a partir de ahí hay que mirar al futuro. Me gustaría dejar claro que hay esperanza", ha añadido.

Por último, Rasmussen ha desmentido que haya inversiones de China en Groenlandia. "Entiendo que existan preocupaciones, pero no existen esas inversiones", ha subrayado.