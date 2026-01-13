Rutte guarda silencio sobre Trump y Groenlandia: "Cuando hay disputas entre aliados, mi papel es resolverlo"

Rutte destaca que su papel es resolver disputas entre aliados de forma discreta y elogia a Trump por impulsar la protección del Ártico durante su anterior mandato.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, reafirma que su territorio no está en venta y prefiere mantenerse bajo soberanía danesa.

La OTAN estudia desplegar una misión para reforzar la seguridad en el Ártico ante la presencia de Rusia y China, con el apoyo de Dinamarca y Groenlandia.

Pese a las insistentes preguntas de periodistas y eurodiputados, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha elegido este martes guardar silencio sobre las amenazas de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, la isla del Ártico bajo soberanía de Dinamarca, sin descartar el uso de la fuerza militar.

Rutte alega que cuando se produce una disputa entre dos miembros de la Alianza Atlántica como son EEUU y Dinamarca, su papel no es hablar de ello en público sino trabajar de forma discreta "entre bastidores" para tratar de encontrar una salida negociada.

La respuesta en la que trabaja en este caso la Alianza Atlántica es desplegar una misión para reforzar la seguridad en el Ártico frente a las incursiones de buques de Rusia y China. Una iniciativa patrocinada por Reino Unido y Alemania, que cuenta con el apoyo de Dinamarca y Groenlandia, pero que necesitaría el respaldo de Trump.

El primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, ha insistido este martes que su territorio no está en venta y ha asegurado que prefiere mantenerse bajo soberanía de Dinamarca antes de pasar a formar parte de Estados Unidos.

"Nos enfrentamos a una crisis geopolítica y, si aquí y ahora tenemos que elegir entre Estados Unidos y Dinamarca, elegimos Dinamarca", ha dicho Nielsen en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra danesa, Mette Frederiksen.

Los ministros de Exteriores de Dinamarca y Groenlandia han viajado a Washington y tienen previsto reunirse este miércoles con el secretario de Estado, Marco Rubio, para tratar de encontrar una salida a la disputa.

"Cuando hay discusiones entre aliados, mi papel es asegurarme de que resolvamos los problemas, y cuando se trata de la protección del Ártico, ese es mi rol. Nunca puedo comentar sobre eso en público, es imposible", ha indicado el secretario general de la OTAN.

"Lo que estoy haciendo, junto con Estados Unidos, Canadá y todos nuestros aliados en Europa, es asegurar que no nos centremos únicamente en Groenlandia. Este es un asunto que afecta al Ártico", sostiene Rutte.

"No seamos ingenuos: aunque ahora no naveguen demasiados barcos, sabemos que se están abriendo nuevas rutas marítimas en el Ártico. Y esto no es solo cierto para Groenlandia; se aplica a toda la región ártica. No es solo Rusia la que está activa allí; cada vez más también China está presente", ha insistido.

¿Es imaginable que un aliado de la OTAN como EEUU pueda atacar militarmente a otro país miembro como Dinamarca? Rutte insiste en que no es la primera vez que hay disputas internas en la Alianza y recuerda los encontronazos entre Grecia y Turquía.

"Mi papel como secretario general es muy claro: nunca, jamás comento este tipo de cuestiones. Cuando hay discusiones dentro de la Alianza -los ha habido entre Grecia y Turquía, y entre otros aliados—, verán que tanto mis predecesores como yo actuamos del mismo modo: se trabaja entre bastidores", ha zanjado

Eso sí, Rutte no solo evita a toda costa el enfrentamiento con el presidente de EEUU sino que además elogia su comportamiento. Según el jefe de la OTAN, "fue Donald Trump, quien -cuando era el 45 presidente de EEUU, durante su anterior mandato entre 2016 y 2020- nos hizo tomar conciencia colectivamente de la necesidad de proteger el Alto Norte en el Ártico".