La OTAN sopesa reforzar "colectivamente" el Ártico para contener las amenazas de Trump contra Groenlandia

Con Alemania y el Reino Unido al frente, los socios europeos de la OTAN sopesan poner en marcha una nueva misión militar para reforzar "colectivamente" la seguridad del Ártico, en un intento de contener los planes de Donald Trump de anexionarse Groenlandia, un territorio bajo soberanía danesa y cubierto por la cláusula de defensa colectiva de la Alianza.

La intervención militar contra Nicolás Maduro en Venezuela ha marcado un punto de inflexión. Los líderes europeos ya no se toman a broma las amenazas del presidente de Estados Unidos sobre la gran isla del Ártico: temen que pueda pasar a la acción en cualquier momento. Por ello, multiplican las gestiones diplomáticas para tratar de contenerlo.

"Si no tomamos Groenlandia, lo harán Rusia o China. Y no voy a permitir que eso ocurra", ha insistido en las últimas horas Trump en una comparecencia a bordo del Air Force One. "Estamos hablando de adquirirla, no de arrendarla ni de tenerla en corto plazo. Estamos hablando de adquirirla", ha explicado.

"Groenlandia, básicamente, su defensa son dos trineos tirados por perros. Mientras tanto, tienes destructores y submarinos rusos, y destructores y submarinos chinos por todas partes. No vamos a permitir que eso ocurra", alega Trump.

Frente a las continuas amenazas del republicano, el comisario de Defensa, el lituano Andrius Kubilius, avisa de que un ataque de Estados Unidos contra la gran isla del Ártico supondría el fin inmediato de la OTAN y obligaría a los países europeos a salir en defensa de Dinamarca.

En contraste, el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, no solo ha eludido cualquier crítica a Trump por sus amenazas contra otro aliado, sino que ha elogiado de nuevo al presidente norteamericano por haber obligado al resto de miembros a subir el 5% su gasto en Defensa.

"Todos los aliados coinciden en la importancia del Ártico y de su seguridad, porque sabemos que, a medida que se abren nuevas rutas marítimas, existe el riesgo de que Rusia y China incrementen su actividad", ha afirmado este lunes Rutte en una rueda de prensa conjunta en Zagreb con el primer ministro croata, Andrej Plenkovic.

El comisario de Defensa, Andrius Kubilius, durante su comparecencia de este lunes en Suecia Reuters

El holandés ha destacado que de los ocho países árticos, siete pertenecen a la OTAN: EEUU, Canadá, Dinamarca, Islandia, Noruega, Finlandia y Suecia. En el bando contrario está Rusia, mientras que China "casi se ha convertido en un país ártico, no desde el punto de vista geográfico, pero sí por el volumen de sus actividades y su interés en la región".

Pese a tratarse de una "parte vital del territorio OTAN", la Alianza Atlántica había descuidado el Ártico hasta prácticamente el año pasado, cuando, a petición de los países de la región, empezó a discutir cómo aumentar su presencia.

"Tenemos que trabajar juntos para garantizar que el Ártico siga siendo seguro. En estos momentos, estamos debatiendo el siguiente paso: cómo asegurarnos de dar un seguimiento práctico a esas conversaciones, de modo que, como Alianza, hagamos todo lo necesario, tanto de forma colectiva como a través de nuestros aliados individuales, para garantizar que el Ártico siga siendo seguro", insiste Rutte.

Reino Unido y Alemania lideran los trabajos para que la OTAN despliegue una misión en el Ártico, para lo que necesitan ganarse el apoyo del propio Trump.

"Precisamente porque la seguridad en el Ártico adquiere cada vez mayor importancia, quiero abordar durante este viaje cómo podemos asumir mejor esta responsabilidad en el marco de la OTAN, teniendo en cuenta las viejas y nuevas rivalidades en la región por parte de Rusia y China", ha dicho el jefe de la diplomacia alemana, Johann Wadephul, antes de viajar a Washington para reunirse con Marco Rubio.

"Este es un asunto que queremos debatir conjuntamente en la OTAN. En el centro de nuestras consideraciones deben situarse tanto los intereses legítimos de todos los aliados de la OTAN como los de los habitantes de la región. Esto se aplica, por supuesto, también a Groenlandia y a su población", señala Wadephul.

El ministro alemán de Exteriores, Johann Wadephul, se ha reunido con su homóloga islandesa de camino a EEUU Reuters

¿Está sufriendo la OTAN la mayor crisis interna de su historia por las amenazas de Trump contra Dinamarca?¿Es la mejor forma de comunicarse con el presidente de EEUU adularle constantemente hasta el punto de llamarle daddy como hizo Rutte durante la cumbre de La Haya?

"Lo que siempre hago es reconocer cuando las personas son útiles para la Alianza y están haciendo cosas positivas, y creo que Donald Trump está haciendo lo correcto para la OTAN al animarnos a todos a gastar más", responde el secretario general. "Cuando elogio a alguien, me baso en los hechos, y creo que los hechos están ahí".

Rutte ha eludido hablar de una crisis interna de la Alianza y ha reiterado que todos los miembros están de acuerdo en que es prioritario reforzar la seguridad del Ártico. Sus únicas palabras sobre Dinamarca han sido para destacar que está aumentando la compra de equipos militares de EEUU e invirtiendo en "capacidades únicas para defender territorios como Groenlandia".

Un diagnóstico totalmente contrario al que hace la Comisión de Ursula von der Leyen. "Estoy de acuerdo con la primera ministra danesa en que (la invasión de Groenlandia por EEUU) sería el fin de la OTAN", ha indicado este lunes el comisario Kubilius.

También tendría "un impacto muy profundo y negativo entre la población y en nuestras relaciones transatlánticas", incluido el comercio.

El artículo 42.7 del Tratado de la UE, ha recordado, obliga a los Estados miembros a acudir al rescate de Dinamarca si sufre un ataque de EEUU. "Dependerá mucho de Dinamarca, de cómo reaccionen, cuál será su posición, pero definitivamente existe esa obligación de los Estados miembros de prestar asistencia mutua si otro Estado miembro se enfrenta a una agresión militar", ha señalado.

El comisario de Defensa afirma que la UE puede proporcionar más seguridad a Groenlandia, siempre que Copenhague lo solicite, incluyendo tropas e infraestructura militar, como buques de guerra y capacidades antidrones.

En última instancia, la UE debería dotarse de capacidades militares autónomas por si Trump cumple su amenaza de desentenderse por completo de la seguridad del continente. Un Ejército independiente de hasta 100.000 soldados para el que según ha reconocido no hay en este momento voluntad política en las capitales.

"La falta de unidad es nuestro problema", lamenta el comisario de Defensa.