El Papa recibe a María Corina Machado en el Vaticano en una cita que revela que la opositora venezolana sigue en Europa

Las claves nuevo Generado con IA El papa León XIV recibió a María Corina Machado en una reunión privada en el Vaticano, según confirmó la oficina de prensa de la Santa Sede. La visita de María Corina Machado al Vaticano revela que la opositora venezolana sigue en Europa tras recoger el Nobel de la Paz en Oslo. Está previsto que Machado viaje próximamente a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump. El Vaticano ha mostrado preocupación por la situación en Venezuela y, según The Washington Post, habría propuesto asilo en Rusia para Nicolás Maduro antes de su captura.

El papa León XIV ha recibido este lunes a María Corina Machado, según informa la oficina de prensa del Vaticano. El pontífice y la flamante Nobel de la Paz se han visto en un encuentro privado en la Santa Sede, confirmando que la opositora venezolana se encuentra todavía en Europa tras huir de su país para recoger el galardón en Oslo a principios del pasado mes de diciembre.

Por el momento no se ha proporcionado más información sobre la visita, que figuraba entre las citas del Papa de este lunes. Tan solo aparece recogida en el boletín con la agenda del pontífice.

La presencia de María Corina Machado en Roma vierte luz sobre su paradero, que seguía siendo una incógnita desde que participó en los actos en Oslo con motivo de la recogida del Nobel de la Paz. La opositora venezolana, según ha confirmado la Casa Blanca, se desplazará esta semana a Washington, donde se verá cara a cara con el presidente Donald Trump.

León XIV pidió el pasado viernes, durante su discurso al cuerpo diplomático, que se respete la voluntad del pueblo venezolano y se busquen soluciones pacíficas alejadas de "intereses partidistas". También subrayó que el tráfico de drogas es una de las principales causas de la crisis que afecta al país.

El Vaticano ha seguido con atención la situación en Venezuela y el diario The Washington Post publicó la semana pasada que el Estado pontificio habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses en una operación militar relámpago.

El periódico informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador estadounidense ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro que no terminó de cuajar.