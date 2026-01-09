Detenido por riesgo de fuga uno de los dueños del bar suizo donde murieron 40 personas en un incendio en Nochevieja

Los propietarios del bar Le Constellation, Jacques Moretti (izq.) y Jessica Moretti (centro), llegan a una audiencia el viernes Reuters

La Policía ha detenido a Jacques Moretti, uno de los dos propietarios del bar Le Constellation de la estación de esquí suiza de Crans Montana, donde murieron 40 personas y más de 100 resultaron heridas en un incendio en Nochevieja.

El copropietario ha sido detenido en la localidad de Sion ante el riesgo de fuga, informó este viernes el periódico local 24 Heures.

La Fiscalía suiza investiga a los propietarios del bar, Jacques y Jessica Moretti, ambos franceses, por varios delitos, entre ellos homicidio por negligencia, mientras que las familias de las víctimas han presentado denuncias judiciales por el incendio en el local.

En una declaración del 6 de enero, los propietarios dijeron: " Estamos devastados y abrumados por el dolor, nuestros pensamientos están constantemente con las víctimas, sus seres queridos que han sido afligidos de manera tan brutal y prematura, y todos aquellos que están luchando por sus vidas".

La pareja expresó su pesar por el incendio y aseguró que cooperará plenamente con la investigación.

Más de la mitad de los fallecidos eran adolescentes y otras 116 personas resultaron heridas, muchas de ellas de gravedad.

Entre los muertos había varios ciudadanos franceses e italianos, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, pidió que se impusieran castigos severos a los responsables del incendio.

El presidente italiano, Sergio Mattarella, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se unieron a los líderes suizos, a las familias de las víctimas y a los bomberos en una ceremonia este viernes en la ciudad de Martigny, donde se guardó un minuto de silencio para recordar a las víctimas.

Según los indicios reunidos, el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas adheridas a botellas, que encendieron la espuma insonorizante que cubría el techo, que a la vez provocó la propagación casi inmediata de las llamas en el local, que tenía capacidad para 200 personas.

Los expertos han estimado que esa parte del local tardo poco más de un minuto en arder, lo que impidió que los asistentes escaparan a tiempo y explica el elevado número de víctimas.