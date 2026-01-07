La UE prepara un plan para "responder" a cualquier "intimidación" de Trump de hacerse con Groenlandia

Estados Unidos, a través del portavoz de Trump, mantiene la opción militar sobre la mesa, aunque Marco Rubio asegura que solo buscan comprar Groenlandia, no invadirla.

La primera ministra danesa advierte que una invasión de Groenlandia supondría el fin inmediato de la OTAN y el orden mundial actual.

Líderes europeos como Sánchez, Merz, Macron, Meloni y Starmer han mostrado su apoyo a Dinamarca ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia.

La Unión Europea prepara un plan para "responder" a cualquier forma de "intimidación" de Donald Trump para hacerse con Groenlandia, según ha desvelado este miércoles el ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot.

La insistencia del presidente de Estados Unidos en anexionarse la isla ártica, territorio bajo soberanía de Dinamarca, ha puesto en alerta máxima a los dirigentes comunitarios. Tras la intervención militar en Venezuela para detener a Nicolás Maduro, los europeos temen que Trump pase a la acción en Groenlandia.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, advierte que hay que tomarse en serio el plan de EEUU de anexionarse Groenlandia. Una invasión supondría el fin inmediato de la OTAN y del orden mundial surgido tras la Segunda Guerra Mundial, sostiene. Frente a las amenazas de Trump, los líderes de las principales potencias europeas han cerrado filas con Dinamarca.

"Sea cual sea la forma de las intimidaciones y sea cual sea su origen, hemos iniciado un trabajo para prepararnos para responder, para replicar", ha explicado Barrot en una entrevista en la cadena France Inter.

"Y no queremos hacerlo en solitario, porque para responder hay que ser convincentes y contundentes. Una vez que este trabajo haya concluido en los próximos días, podremos compartirlo con nuestros principales socios europeos", ha anunciado el jefe de la diplomacia gala.

Barrot tiene previsto abordar la cuestión de Groenlandia durante una reunión este miércoles con sus homólogos de Alemania, Johann Wadephul; y de Polonia, Radoslaw Sikorski.

El ministro francés no ha dado ningún detalle sobre el contenido de este plan. A principios del año pasado, tras el regreso de Trump a la Casa Blanca, Emmanuel Macron ofreció enviar tropas francesas a Groenlandia, pero la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, lo descartó para evitar una mayor escalada.

"Los daneses aún no han comunicado a sus aliados europeos qué tipo de apoyo concreto desean recibir", ha explicado un alto cargo de la UE citado por la agencia Reuters. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que no le consta que exista ningún plan europeo para defender Groenlandia.

"No tendría absolutamente ningún sentido que un país de la OTAN atacara a otro país de la OTAN; no tendría ningún sentido y, sobre todo, sería totalmente contrario a los intereses de Estados Unidos", ha resaltado el jefe de la diplomacia gala.

Barrot asegura que el propio secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, le ha comunicado personalmente que Washington no se plantea una intervención militar en Groenlandia. "Ha descartado que pueda imaginarse que en Groenlandia ocurra lo que acaba de suceder en Venezuela", ha indicado.

Sin embargo, Trump ha ignorado hasta ahora todas las muestras de inquietud de los socios europeos por sus amenazas a Groenlandia. Su portavoz, Caroline Leavitt, ha dicho en una entrevista a ABC News que el uso de la fuerza militar por parte de Estados Unidos sigue siendo una "opción".

"El presidente Trump ha dejado claro que la adquisición de Groenlandia es una prioridad de seguridad nacional para Estados Unidos, y que es vital para disuadir a nuestros adversarios en la región Ártica", alega el portavoz.

Por su parte, Marco Rubio ha informado a miembros del Congreso a puerta cerrada que el objetivo de Trump es comprar Groenlandia y no invadirla, según ha informado el New York Times.