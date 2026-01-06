Los líderes europeos enviarán una "fuerza internacional" a Ucrania para brindar "tranquilidad" si se logra la paz

El presidente francés anunció que la supervisión de un alto el fuego que se puede alcanzacon Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este lunes la continuación de los preparativos para el establecimiento de una "fuerza multinacional" para proporcionar "tranquilidad" a Ucrania tras el establecimiento de un alto el fuego.



Esa fuerza multinacional estaría "en el aire, en el mar, en tierra, para proporcionar una forma de tranquilidad al día siguiente del alto el fuego y lejos de la línea de contacto", precisó el jefe del Estado francés en la rueda de prensa en el Elíseo tras la reunión de la Coalición de Voluntarios para ayudar a Ucrania, junto al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Frierich Merz.

Paralelamente, Macron, anunció que la supervisión de un alto el fuego que se puede alcanzar entre Ucrania y Rusia será objeto de supervisión por los aliados de Kiev bajo el liderazgo de Estados Unidos.

Macron, que compareció ante la prensa al término de una reunión en París que reúne a 35 aliados de Kiev, señaló que a esa supervisión del alto el fuego contribuirían "varios Estados que han mostrado su disponibilidad", a los que no citó.

