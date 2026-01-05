La UE entra en pánico por la insistencia de Trump en anexionarse Groenlandia tras la intervención en Venezuela

Líderes europeos expresan su solidaridad con Dinamarca y Groenlandia, aunque la UE carece de una estrategia clara ante la posible acción estadounidense.

La primera ministra danesa y el gobierno de Groenlandia rechazan firmemente las amenazas de anexión, defendiendo su soberanía y el amparo de la OTAN.

Trump sostiene que Groenlandia es clave para la seguridad nacional de EE.UU. y acusa a Dinamarca de no poder proteger el territorio frente a Rusia y China.

Donald Trump reaviva su interés en anexionar Groenlandia a Estados Unidos tras la intervención en Venezuela, generando alarma en la Unión Europea.

Después de Venezuela, ¿será Groenlandia el próximo objetivo de Donald Trump? Tras asistir con estupor a la intervención militar para derrocar a Nicolás Maduro, los líderes de la Unión Europea ya no se toman a broma las amenazas del presidente de Estados Unidos de anexionarse este vasto territorio ártico bajo soberanía danesa. Muy al contrario, en Bruselas se ha instalado el pánico ante la posibilidad real de que Trump pase a la acción.

"Necesitamos Groenlandia por una cuestión de seguridad nacional. Es un territorio de enorme valor estratégico. Ahora mismo, Groenlandia está llena de barcos rusos y chinos por todas partes", ha insistido Trump en la madrugada de este lunes, a bordo del avión presidencial que lo trasladaba desde su mansión de Mar-a-Lago a la Casa Blanca tras las vacaciones navideñas.

El presidente de EEUU ha ido más allá y ha ridiculizado abiertamente al Gobierno danés, al que acusa de no estar en condiciones de proteger Groenlandia. "Dinamarca no va a ser capaz de hacerlo, se lo aseguro. ¿Sabe qué hizo recientemente para reforzar la seguridad en Groenlandia? Añadieron un trineo de perros más. Es cierto, pensaron que era una gran medida", se burló ante los periodistas.

"Necesitamos Groenlandia desde el punto de vista de la seguridad nacional, y la Unión Europea necesita que la tengamos, y ellos lo saben", ha zanjado Trump cuando se le ha preguntado por la justificación para anexionarse este territorio danés.

"El riesgo que supone Groenlandia está infravalorado. Una posible intervención de EEUU en la isla es la mayor fuente de riesgo para la alianza transatlántica y para la cohesión dentro de la OTAN y de la UE, y probablemente supera con creces los peligros derivados de la invasión rusa de Ucrania", sostiene Mujtaba Rahman, director para Europa de Eurasia Group.

De hecho, con sus últimas declaraciones, Trump ignoraba de manera abierta a la primera ministra danesa, la socialista Mette Frederiksen, que apenas unas horas antes había emitido un comunicado inusualmente contundente exigiendo a Washington que "cese las amenazas" contra un aliado "históricamente cercano" y a un pueblo que ha dejado claro que "no está en venta".

"Me veo en la obligación de decírselo muy claramente a EEUU: carece por completo de sentido afirmar que EEUU necesita hacerse con Groenlandia. EEUU no tiene ningún título ni derecho para anexionarse uno de los tres territorios que conforman el Reino de Dinamarca (junto con Dinamarca continental y las islas Feroe)", arranca el comunicado.

"El Reino de Dinamarca -y, por tanto, Groenlandia- es miembro de la OTAN y, por tanto, está cubierto por la garantía de seguridad de la Alianza. Ya existe hoy un acuerdo de defensa entre el Reino y EEUU que concede a este último un amplio acceso a Groenlandia. Además, Dinamarca ha realizado inversiones significativas en la seguridad del Ártico", alega Frederiksen.

Las tensiones en torno a Groenlandia se dispararon de nuevo tras un tuit publicado el sábado -pocas horas después de la intervención en Venezuela- por Katie Miller, esposa de Stephen Miller, jefe adjunto de gabinete y asesor de seguridad nacional de Trump. "PRONTO", escribió junto a un mapa de la isla ártica cubierto por la bandera estadounidense.

"Cuando el presidente habla de 'necesitamos Groenlandia' y lo relaciona con Venezuela y la intervención militar, no solo está equivocado, sino que resulta irrespetuoso", replicó el primer ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, que ha tachado la retórica estadounidense de "absolutamente inaceptable".

"Formamos parte de la OTAN y conocemos perfectamente la importancia estratégica de nuestra región. Una relación respetuosa y leal con EEUU es fundamental y ha sido así durante décadas. Estamos abiertos al diálogo, pero siempre a través de los canales adecuados y respetando el derecho internacional. Esos canales no son publicaciones aleatorias e irrespetuosas en las redes sociales", denuncia Nielsen.

En una nueva señal de que va en serio, Trump nombró antes de la pausa navideña a un enviado especial encargado de anexionar la isla a EEUU. Se trata del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, que compaginará su labor al frente del estado sureño con este cargo de nueva creación.

Tras la última embestida del presidente estadounidense y sus colaboradores más cercanos, los líderes europeos han salido en tromba con declaraciones de firme solidaridad hacia Dinamarca y Groenlandia, especialmente los vecinos nórdicos y bálticos.

"Groenlandia es un aliado de EEUU y también está amparada por la OTAN, y eso marca una gran, gran diferencia. Por eso, apoyamos completamente a Groenlandia, y de ninguna manera vemos que se pueda comparar con lo que ha ocurrido" en Venezuela, ha dicho este lunes la portavoz de la Comisión Europea, Paula Pinho.

"Esperamos que todos nuestros socios respeten la soberanía y la integridad territorial, y que cumplan con sus compromisos internacionales", insisten los portavoces de Ursula von der Leyen, sin mencionar directamente a Trump.

"Nadie decide por Groenlandia ni por Dinamarca, salvo Groenlandia y Dinamarca. Nuestro amigo nórdico Dinamarca y su primera ministra cuentan con todo nuestro apoyo", ha escrito el presidente de Finlandia, Alexander Stubb. "Solo Dinamarca y Groenlandia tienen derecho a decidir sobre asuntos que les conciernen", subraya el sueco Ulf Kristersson.

"Dinamarca es una democracia sólida y un aliado fiable de la OTAN. Groenlandia forma parte integral del Reino de Dinamarca. Comprendiendo las legítimas necesidades de seguridad de EEUU, creo que estas se pueden abordar mediante un diálogo directo entre Dinamarca y EEUU, dentro del marco de defensa colectiva", sostiene el presidente de Letonia, Edgars Rinkevics.

Sin embargo, más allá de los discursos grandilocuentes, la UE carece de una estrategia clara para frenar las ambiciones imperialistas de Trump sobre Groenlandia y tampoco tiene un plan de respuesta frente a una posible invasión. Hace ahora un año, Francia ofreció enviar tropas a la isla ártica, pero la primera ministra danesa lo descartó.

¿Qué hará la UE si el presidente de EEUU cumple su amenaza y se anexiona Groenlandia?¿Responderá Bruselas con represalias económicas o de otro tipo contra Washington?¿O se resignará a los hechos consumados sin reacción, como ya hizo con los aranceles unilaterales de Trump?

A bordo del Air Force One, el presidente de EEUU ha dado a entender que su decisión está próxima. "Nos preocuparemos por Groenlandia en unos dos meses. Hablemos de Groenlandia dentro de 20 días", ha dicho.

"Nadie se tomará en serio a una Europa débil y dividida: ni enemigos ni aliados. Ya está claro. Debemos creer finalmente en nuestra propia fuerza, debemos seguir armándonos, debemos permanecer unidos como nunca antes. Uno para todos y todos para uno. De lo contrario, estamos perdidos", avisa el primer ministro polaco, Donald Tusk.