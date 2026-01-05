La UE defiende incluir a María Corina Machado en la transición en Venezuela pese al rechazo de Trump

La UE destaca el respaldo popular a Edmundo González y la importancia de un diálogo inclusivo para la transición democrática venezolana.

Bruselas evita pronunciarse sobre la legalidad internacional de la intervención de EEUU y los planes de Trump en Venezuela.

La UE se distancia de Donald Trump, quien descarta a Machado como líder y apuesta por Delcy Rodríguez para dirigir el país.

La Comisión de Ursula von der Leyen defiende dar un papel protagonista a la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, y al considerado como ganador de las elecciones presidenciales de 2024, Edmundo González, en el proceso de transición democrática en Venezuela tras la operación militar de EEUU que se saldó en la deteción de Nicolás Maduro.

La Unión Europea se distancia así del presidente norteamericano, Donald Trump, que ha descartado a Machado como futura líder de Venezuela porque, según él, no tiene "apoyo ni respeto dentro del país". En su lugar, el republicano apuesta por dejar al mando a la número dos de Maduro, Delcy Rodríguez.

En todo caso, Bruselas no ha querido decir si la intervención de EEUU en Venezuela respetó o no el derecho internacional, ni tampoco se ha pronunciado sobre los planes de Trump para Venezuela. "Estos acontecimientos crean la oportunidad para una transición democrática en Venezuela, que sea liderada por el pueblo venezolano", ha dicho este lunes la portavoz del Ejecutivo comunitario, Paula Pinho.

¿Quién va a ser ahora la referencia para la UE en Venezuela?¿Quién es el Gobierno legítimo, ahora que Trump dice que va a dirigir el país? "Me gustaría mencionar a la oposición, y en particular a Edmundo González y también a María Corina Machado, que han luchado incansablemente por la democracia y los derechos humanos en Venezuela", ha respondido la portavoz de Exteriores, Anitta Hipper.

"Además, lideraron en 2024 al pueblo venezolano para ejercer pacíficamente su derecho al voto. Hay millones de venezolanos que han votado por el cambio y que apoyaron a Edmundo González por una mayoría significativa, según la información disponible. Por lo tanto, los próximos pasos deben centrarse en el diálogo hacia una transición democrática, que debe incluir a Edmundo González y a María Corina Machado", ha insistido la portavoz.