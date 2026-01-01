Varios muertos por una explosión en un bar de una lujosa estación de esquí en los Alpes suizos

Los servicios de emergencia llegando a la zona de la explosión.

Las claves nuevo Generado con IA Varias personas han muerto y otras han resultado heridas por una explosión y posterior incendio en un bar de la estación de esquí de Crans-Montana, en los Alpes suizos. El incidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. en el bar Le Constellation, mientras se celebraba el Año Nuevo con más de 100 personas presentes. La causa de la explosión es desconocida, aunque la principal hipótesis policial apunta a un accidente posiblemente provocado por pirotecnia. Imágenes muestran el edificio en llamas y la intervención de servicios de emergencia, incluidos bomberos, policía y helicópteros.

Varias personas han muerto a raíz de una explosión y el posterior incendio registrados en un bar de la lujosa estación de esquí alpina de Crans-Montana, ubicada en en el cantón de Valais, en el corazón de los Alpes suizos, según informó la policía suiza en la madrugada de este jueves.

"Se ha producido una explosión de origen desconocido", declaró a la agencia AFP Gaëtan Lathion, portavoz de la Policía del cantón de Wallis, en el suroeste de Suiza. El agente detalló que hay "varios" muertos y heridos, aunque sin concretar las cifras.

La explosión se produjo alrededor de la 1:30 a.m. (00:30 GMT) en el bar Le Constellation, popular entre los turistas, mientras los asistentes celebraban el Año Nuevo. La principal hipótesis es la del accidente provocado posiblemente por la pirotecnia.

Imágenes publicadas por medios suizos muestran un edificio en llamas y a miembros de los servicios de emergencia en las inmediaciones del lugar del incidente.

Según la Policía, más de 100 personas se encontraban en el establecimiento en el momento del suceso, hacia donde se trasladaron policía cantonal, bomberos y varios helicópteros.

A primera hora de la mañana la situación ya estaba controlada, según la Policía, que tiene programada una rueda de prensa para las 10.00 hora local (09.00 GMT).

