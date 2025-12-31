Finlandia detiene a un buque por dañar un cable submarino de telecomunicaciones: sospecha de un sabotaje ruso

Las claves nuevo Generado con IA La policía finlandesa investiga a un buque sospechoso de dañar un cable submarino de telecomunicaciones entre Finlandia y Estonia en el mar Báltico. Las autoridades sospechan que el incidente podría ser un sabotaje orquestado por Rusia, dada la serie de averías similares tras el inicio de la invasión rusa de Ucrania. El buque fue retenido tras comprobarse que navegaba con una de sus anclas sumergidas y se enfrenta a acusaciones de sabotaje e interferencia agravada en las comunicaciones. Finlandia colabora con Estonia y otras agencias para investigar el caso, en medio de un contexto de repetidos daños a infraestructuras submarinas críticas en la región.

La Policía finlandesa anunció este miércoles que está investigando a un buque como sospechoso de la posible rotura de un cable submarino de telecomunicaciones en el mar Báltico que conecta Finlandia y Estonia, en lo que podría ser un nuevo episodio de sabotaje de infraestructuras críticas en la zona.

La mayoría de estas averías se produjeron después del inicio de la invasión rusa de Ucrania, por lo que las autoridades finlandesas sospechan que se trata de sabotajes orquestados por el Kremlin.



La Policía, en colaboración con otras autoridades, inició la investigación después de que la teleoperadora finlandesa Elisa notificara en esta jornada que había detectado una avería en uno de sus cables submarinos dentro de la zona económica exclusiva de Estonia.

La Guardia de Fronteras identificó al buque sospechoso de provocar la avería y más tarde envió a la zona una patrullera y un helicóptero, que retuvieron al buque tras constatar que navegaba con una de sus anclas sumergidas en el mar.



Según el comunicado de la Policía, la guardia fronteriza ordenó al buque que izara el ancla y se trasladara a un fondeadero en aguas territoriales finlandesas.



"Las autoridades finlandesas han incautado el buque en una operación conjunta. La investigación del caso se ha transferido de la Sección de la Guardia Costera del Golfo de Finlandia al Departamento de Policía de Helsinki", señaló el comunicado policial.



La Fiscalía General ha presentado una acusación formal contra el buque, al que considera sospechoso de un delito grave de sabotaje y otro de interferencia agravada en las comunicaciones.



Además de la Policía y la Guardia de Fronteras, también participan en las labores de investigación las Fuerzas Armadas finlandesas, la agencia de Aduanas, la Agencia de Transporte y Comunicaciones (Traficom) y el operador de la red eléctrica finlandesa, Fingrid.



Asimismo, las autoridades finlandesas están colaborando con las de otros países, sobre todo con Estonia, para intercambiar información.

"Las autoridades finlandesas han investigado a un barco sospechoso de causar daños en un cable en el Golfo de Finlandia", indicó el presidente de Finlandia, Alexander Stubb en un mensaje en su cuenta de X.



"Finlandia está preparada para desafíos de seguridad de varios tipos, y respondemos ante ellos del modo necesario", agregó el jefe de Estado finlandés, que citó en su mensaje a la Policía, la Guardia Fronteriza y otras autoridades vinculadas a la investigación del caso, a las que el presidente agradeció su labor.



"Seguimos la situación en cooperación con el Gobierno", señaló Stubb, al tiempo que el primer ministro finlandés, Petteri Orpo, señaló el X que mantuvo una conversación con su homólogo estonio, Kristen Michal.



"Nuestras autoridades están trabajando con buena cooperación", indicó Orpo.



Finlandia ha sido víctima en los últimos años de varios incidentes en los que resultaron dañadas en extrañas circunstancias infraestructuras submarinas críticas, entre ellas el gasoducto Balticconnector y varios cables de telecomunicaciones y de alta tensión.