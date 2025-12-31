Cancelaciones y retrasos en la circulación de trenes Eurostar entre Londres y París pese a la reanudación del servicio

Las claves nuevo Generado con IA Eurostar reanudó el servicio de trenes entre Londres y París tras una avería eléctrica en el eurotúnel. Persisten retrasos y cancelaciones en las líneas pese a la reanudación, afectando especialmente los primeros trenes del día. El trayecto París-Londres presenta demoras de hasta 40 minutos, mientras que en sentido inverso hubo anulaciones y retrasos similares. Getlink, la concesionaria del eurotúnel, informó que la avería fue resuelta durante la noche y el tráfico opera en ambos sentidos.

La compañía ferroviaria Eurostar, que reanudó el martes por la tarde la circulación de sus trenes desde y hacia Londres que estuvo varias horas suspendida por un incidente que se produjo en el eurotúnel opera este miércoles esas líneas pero con algunas alteraciones desde la mañana.



Aunque a primera hora Eurostar señalaba que en su web esperaba cubrir "todos" sus servicios, admitiendo que podrían producirse retrasos y anulaciones de última hora, el hecho es que desde el inicio ha tenido que anular trenes y anunciar que no se van a cumplir los horarios.



En la línea París-Londres, la empresa había programado 13 convoyes, con salidas desde la capital francesa escalonadas entre las 7.12 y las 17.12.



Pero en su página internet, poco antes de las 9.00 (8.00 GMT) informaba de que el segundo tren del día llegaría a Londres con alrededor de 40 minutos de retraso y el tercero con alrededor de media hora.



La situación era todavía peor en el sentido inverso, ya que de los 14 convoyes programados entre Londres y París, el primero del día había sido anulado y el segundo debía llegar a la capital francesa con más de media hora de retraso.



Getlink, la sociedad concesionaria del eurotúnel bajo el Canal de la Mancha en el que se produjo el martes una avería de alimentación eléctrica que alteró y obligó a suspender el paso de trenes por su interior, indicó esta mañana en un comunicado que ese incidente había sido resuelto durante la noche y que el tráfico se ha reanudado "en los dos sentidos".