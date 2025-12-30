Robo de película a un banco de Alemania en fechas navideñas: 30 millones de euros sustraídos de su cámara acorazada

Las claves nuevo Generado con IA Un grupo de ladrones robó unos 30 millones de euros de la cámara acorazada de una sucursal del banco Sparkasse en Gelsenkirchen, Alemania, durante las fiestas navideñas. Los delincuentes accedieron a la cámara mediante un gran agujero hecho desde un edificio adyacente mientras la sucursal estaba cerrada. El 95% de las cajas de seguridad de los clientes fueron forzadas y miles de ellas resultaron afectadas por el robo. La Policía investiga las imágenes de videovigilancia, donde se observa a varios sospechosos en un vehículo Audi RS6 con matrícula de Hannover.

Podría tratarse de la próxima temporada de la serie 'La Casa de Papel', pero ni ha sucedido en España, ni esto forma parte de la ficción. En este caso, los ladrones no son actores, ni iban con un mono rojo.

Este lunes 29 de diciembre, la conmoción ha inundado la ciudad alemana de Gelsenkirchen, en el oeste germano, cuando las autoridades han informado de un robo a la cámara acorazada de a la sucursal Sparkasse y cuyo botín ha sido estimado inicialmente por las autoridades en 30 millones de euros.

Los autores del robo aprovecharon la tranquilidad de los días navideños y que la sucursal estaba cerrada para entrar. La alarma se activó alrededor de las 3:58 de la mañana cuando un detector de incendios alertó al servicio de bomberos.

"Se llevaron alrededor de 30 millones de euros", según informó la televisión NTV, la cual citó a fuentes de la investigación. No obstante, la Policía de Gelsenkirchen confirmó a través de un comunicado que los daños ascienden a "decenas de millones" de euros.

La cifra real del perjuicio causado a la filial de Gelsenkirchen es tan grande debido a que los ladrones entraron en la cámara acorazada a través de un gran agujero que realizaron desde un edificio adyacente, cuando la filial del banco se encontraba cerrada con motivo de las fiestas navideñas.

"Debido a los grandes daños de construcción sufridos, los clientes no pueden entrar en esa parte hasta nuevo aviso", indicó por su parte la entidad víctima del robo.

Según la Policía, varios miles de las cajas de seguridad para clientes que se encontraban en el interior de la cámara acorazada se vieron afectadas por el robo. Lo que más tarde confirmó la propia sucursal indicando que el 95 % de esas cajas fueron forzadas por los autores del robo.

La Policía se encuentra investigando las imágenes de videovigilancia del aparcamiento del edificio y ha indicado que en ellas se observa a varios sospechosos que viajaban en un vehículo modelo Audi RS6 con matrícula de Hannover, ciudad del norte germano.

Clientes afectados

La noticia del robo, que trascendió el lunes, provocó concentraciones de clientes preocupados por el destino de los objetos de valor que habían confiado a la entidad. La sucursal ha puesto a disposición de los afectados una línea de teléfono especial; sin embargo, no ha sido suficiente.

El diario Bild llegó a contar unas 200 personas en una de esas primeras concentraciones de clientes, escenas de tensión que volvieron a producirse este martes.

Las cajas de seguridad de la cámara acorazada de los clientes están aseguradas y valoradas en un montante de 10.300 euros, aunque el contenido puede estar sujeto a otros seguros suplementarios.