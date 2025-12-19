La UE fracasa en su propósito de usar los fondos rusos para Ucrania: emitirá eurobonos como solución temporal

Como solución temporal, la UE acordó conceder a Ucrania un préstamo de hasta 90.000 millones de euros, financiado mediante la emisión de deuda conjunta europea.

Tras una jornada maratoniana de más de 15 horas de discusiones, los líderes europeos no han sido capaces de vencer la resistencia del primer ministro belga, Bart de Wever, que tiene miedo a las represalias del Kremlin por lo que él mismo ha calificado como una "confiscación" de los activos del Banco Central de Rusia.

La mayor parte de este dinero -185.000 millones de un total de 210.000 millones- está depositado en Euroclear, la empresa financiera con sede en Bruselas. Por ello, los dirigentes comunitarios no se han atrevido a sacar adelante el “préstamo de reparaciones” con el voto en contra de De Wever, pese a que legalmente podían hacerlo.

Como solución temporal, los jefes de Estado y de Gobierno han acordado otorgar a Kiev un préstamo de hasta 90.000 millones de euros para los dos próximos años, que se financiará con una emisión de deuda conjunta europea utilizando el presupuesto de la UE como aval.

En un giro sorprendente de los acontecimientos, Hungría, Eslovaquia y Eslovenia -los aliados más estrechos del Kremlin dentro de la UE- han aprobado usar el presupuesto comunitario para emitir eurobonos, una medida que exige el apoyo unánime de los 27 Estados miembros.