Ucrania ataca por primera vez en el mar Mediterráneo a un petrolero de la 'flota fantasma' rusa frente a la costa de Libia

El petrolero de la 'flota fantasma' rusa atacado frente a las costas de Libia por Ucrania. X

Las claves nuevo Generado con IA Ucrania atacó por primera vez un petrolero ruso de la 'flota fantasma' en el mar Mediterráneo, frente a la costa de Libia, usando drones aéreos. El buque Qendil, que estaba vacío, sufrió daños críticos tras el ataque ucraniano en aguas neutrales, a unos 2.000 kilómetros de las fronteras ucranianas. El Qendil estaba en ruta del puerto indio de Sikka hacia el puerto ruso de Ust Luga y forma parte de la 'flota fantasma' usada por Moscú para sortear sanciones. El ataque coincide con una intensificación de la campaña ucraniana contra intereses petroleros rusos y con advertencias de represalias por parte de Vladimir Putin.

Ucrania asegura haber atacado un petrolero de la llamada 'flota fantasma' de Rusia con drones aéreos frente a las costas de Libia, a unos 2.000 kilómetros de sus fronteras

Se trata del primer ataque de este tipo en el Mediterráneo desde la invasión a gran escala de Moscú hace casi cuatro años.

El buque, el Qendil, estaba vacío cuando fue alcanzado por los drones en aguas neutrales sufriendo daños críticos, según informó el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) en un comunicado.

🇺🇦Ukraine has launched an 'out of area' operation. Using aerial attack drones, it struck the (empty) 🇷🇺Russian shadow fleet tanker MV Qendil in the Mediterranean, north of Libya.



Unclear if drones launched from Ukraine or more likely another ship? pic.twitter.com/KEHiwnqP4S — Navy Lookout (@NavyLookout) December 19, 2025

Las imágenes aéreas muestran una pequeña explosión en la cubierta del petrolero.

El Qendil se dirigía al puerto ruso de Ust Luga, en el mar Báltico, desde el puerto indio de Sikka, según datos de MarineTraffic.

India es un gran consumidor de petróleo ruso, aunque ha recibido presiones de Donald Trump para reducir sus compras y limitar los ingresos petroleros.

Ucrania ha estado atacando refinerías de petróleo rusas a lo largo de 2024 y 2025, pero ha ampliado visiblemente su campaña en las últimas semanas, atacando plataformas petrolíferas en el mar Caspio y atribuyéndose ataques con drones marítimos contra tres petroleros en el mar Negro.

Esos petroleros, así como el Qendil, forman parte de la llamada 'flota fantasma' rusa: barcos no regulados que ayudan a Moscú a exportar grandes cantidades de petróleo y financiar su guerra en Ucrania sorteando las sanciones occidentales.

El ataque de este viernes frente a las costas de Libia, que causó daños críticos, ha coincidido con la rueda de prensa de balance de fin de año de Vladimir Putin, en la que aseguró que Moscú respondería a los recientes ataques ucranianos a los petroleros de la 'flota fantasma'.