Polonia frustra un atentado terrorista con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del Estado Islámico

Las claves nuevo Generado con IA Polonia ha detenido a un estudiante sospechoso de planear un atentado con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del Estado Islámico. El detenido, identificado como Mateusz W., adquiría conocimientos autodidactas sobre la fabricación de explosivos y planeaba unirse a una organización terrorista. Agentes de seguridad incautaron dispositivos de almacenamiento y artículos relacionados con el islam durante la investigación. La Fiscalía ha imputado a Mateusz W. por preparar un ataque terrorista y permanecerá en prisión preventiva al menos tres meses.

El portavoz del Ministerio de Servicios Especiales de Polonia, Jacek Dobrzyński, ha anunciado este martes la detención de un estudiante polaco sospechoso de planear un atentado con explosivos contra un mercadillo navideño en nombre del grupo yihadista Estado Islámico.



Mediante un mensaje publicado en la plataforma X, Dobrzyński explicó que el detenido, identificado como Mateusz W., "había estado adquiriendo conocimientos sobre cómo producir de forma autodidacta los materiales que serían utilizados en el acto terrorista".



Además, el portavoz señaló que el detenido "también planeaba unirse a una organización terrorista para obtener ayuda en la ejecución de su atentado".

El sospechoso es un estudiante de la Universidad Católica de Lublin (KUL), que fue detenido a finales de noviembre en esa ciudad del este de Polonia por agentes de la Agencia de Seguridad Interna (ABW).



En el curso de la investigación, los agentes de la ABW incautaron dispositivos de almacenamiento de datos y "artículos relacionados con el islam".



La Fiscalía Nacional, por su parte, informó de que Mateusz W. ha sido imputado por "preparar un ataque terrorista que podría haber causado la muerte o graves heridas a muchas personas".



La investigación está siendo dirigida por la sección de Szczecin (norte) de la ABW, bajo la supervisión de la Fiscalía Nacional y, por decisión judicial, el detenido pasará al menos los próximos tres meses en prisión preventiva.



En los últimos años, Polonia no ha sufrido atentados yihadistas consumados en su territorio, pero sí se han reportado varios casos de radicalización individual y de preparación de atentados inspirados por el autodenominado Estado Islámico que fueron prevenidos por los servicios de seguridad.



En 2015 fue detenido en Radom (centro) el polaco Dawid L., que fue condenado más tarde a 15 años de cárcel por recaudar fondos para una organización terrorista y planear ataques contra el Estado.