Un diputado de la extrema derecha de AfD hace el saludo nazi en el Bundestag: se enfrenta a tres años de prisión

Manifestación frente al Bundestag contra la extrema derecha el pasado mes de febrero. Europa Press

Las claves nuevo Generado con IA La Fiscalía de Berlín ha presentado cargos contra Matthias Moosdorf, diputado de AfD, por realizar un saludo nazi en el Bundestag. Moosdorf, de 60 años y elegido por Zwickau, realizó el gesto en junio de 2023 durante una sesión plenaria, siendo observado por otras personas. El diputado podría enfrentarse a una pena de hasta tres años de prisión si es condenado por este acto anticonstitucional. No es la primera vez que un miembro de AfD es acusado o condenado por el uso de símbolos o lemas nazis en Alemania.

La Fiscalía General de Berlín ha presentado este lunes cargos contra Matthias Moosdorf, un diputado del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), el principal de la oposición, por hacer un saludo nazi en el Parlamento alemán, el Bundestag, considerado un signo anticonstitucional tipificado con hasta tres años de cárcel.

Los hechos ocurrieron en junio de 2023, en un día en el que se celebraba una sesión plenaria, pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando el Bundestag levantó la inmunidad parlamentaria de este diputado de extrema derecha.

Según informa la Fiscalía, Moosdorf, de 60 años y elegido por la circunscripción sajona de Zwickau, saludó a un compañero de su partido con "un taconazo y un saludo hitleriano" en el guardarropa de una de las entradas del edificio del Reichstag.

La nota añade que el acusado era totalmente consciente de que este saludo podría ser visto por otras personas. "Debía ser consciente al realizar el saludo del prohibido Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán de que podía ser observado por terceras personas que se encontraban en la zona de entrada", señala en un comunicado.

Matthias Moosdorf ha negado hasta ahora las acusaciones en su contra, llegando a calificarlas de "absurdas".



Tres años de cárcel

La inmunidad parlamentaria de Moosdorf -que también está implicado en otra controversia por haber viajado a Rusia sin que lo autorizara su partido- fue levantada en octubre de este año.

De hecho, a mediados del pasado mes de septiembre, este diputado ultraderechista, que fue portavoz de política exterior de AfD en el Bundestag, fue condenado a pagar una multa interna de 2.000 euros por dicho viaje.

Ahora, el tribunal del distrito berlinés de Tiergarten deberá decidir si admite la acusación y abre un proceso contra él; si es condenado, el diputado se enfrenta a una multa o a una pena de prisión de hasta tres años.

No se trataría de la primera condena contra un miembro de AfD por el uso de signos anticonstitucionales. Por ejemplo, el líder del ala más radical del partido, Björn Höcke, fue sentenciado al pago de una multa por usar el eslogan nazi Todo por Alemania en un mitin.