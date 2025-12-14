La batalla naval entre Suecia y Rusia: el país nórdico acusa a Moscú de ataques "semanales" y no descarta nuevas amenazas

Las condiciones submarinas del Báltico dificultan la detección de submarinos y aumentan la vulnerabilidad de la infraestructura, lo que motiva una mayor vigilancia aliada en la zona.

Se han registrado sabotajes a infraestructuras submarinas, como el daño a cables de fibra óptica en noviembre, lo que afecta gravemente las comunicaciones internacionales.

La Armada sueca y la OTAN han intensificado su preparación y ejercicios de guerra antisubmarina, ante el refuerzo de la presencia rusa y la modernización de sus buques.

Suecia acusa a Rusia de realizar ataques y actividades hostiles casi semanalmente en la región del mar Báltico, incrementando la tensión en el área.

Aumenta la tensión en la zona del Báltico. La Armada sueca se enfrenta con cierta asiduidad a los submarinos del Kremlin. "Casi semanalmente", dijo el jefe de Operaciones de los marinos, el capitán Marko Petkovic.

En este sentido, y según publica el diario británico The Guardian, la Armada de Suecia se está preparando para "un nuevo aumento" en caso de alto el fuego o armisticio en la guerra de Rusia con Ucrania.

El mando sueco aseguró que Moscú está reforzando de forma continua su presencia en la región del norte de Europa, y que los avistamientos de sus buques eran habituales por parte de los miembros de la Armada sueca.

La región del mar Báltico se enfrenta a un abanico cada vez más amplio de "amenazas", entre los que se incluyen los presuntos ataques híbridos con drones, los sabotajes a las infraestructuras submarinas y un flujo "constante" de viejos petroleros que transportan petróleo en crudo desde Rusia.

De hecho, ya el mes pasado, el secretario de Defensa de Reino Unido alertó de la presencia de un barco "espía" ruso que había entrado en aguas británicas. Una vez allí, apuntó con rayos láser a varios pilotos militares. El titular de Defensa señaló que se enfrentaban a una "nueva era de amenazas" por parte de "países hostiles".

Guerra antisubmarina

El país escandinavo fue, recientemente, sede de un considerable ejercicio de guerra antisubmarina de la OTAN. En el entrenamiento estuvieron presentes nueve países, entre los que se encontraron Suecia, Alemania, Francia y Estados Unidos.

Cientos de personas practicaron sus habilidades de caza de subacuáticos para "fortalecer la preparación, la interoperabilidad y la capacidad de respuesta de la Alianza ante amenazas" de este tipo.

Despliegue de las Fuerzas Armadas de Suecia ante la presencia de un submarino ruso en el mar Báltico. Fuerzas Armadas de Suecia

"Las naciones bálticas aportan a la OTAN una impresionante capacidad de guerra antisubmarina (ASW, por sus siglas en inglés), además de un liderazgo experimentado y capacidad marítima. Agradecemos a la Armada sueca por organizar el ejercicio Merlín, así como a todas las armadas de la OTAN que participan y comparten su experiencia regional en ASW", recoge un comunicado del Mando Marítimo Aliado, la autoridad de las operaciones navales de la alianza atlántica.

Tal y como recoge el periódico de Manchester, el "paisaje submarino" del Báltico "dificulta la detección" de subacuáticos dada la facilidad para su camuflaje.

El capitán sueco ratificó que Moscú estaba "aumentando sus capacidades" y produciendo un submarino de la clase Kilo -nomenclatura utilizada por la OTAN para clasificar a los sumergibles soviéticos- al año en la ciudad de San Petersburgo y el enclave de Kaliningrado, ubicado entre Polonia y Lituania.

Añadió que Rusia estaba llevando a cabo un programa de "modernización constante y deliberado de sus buques".

"Una vez que se establezca un alto el fuego o armisticio en Ucrania, solo se puede evaluar, y evaluamos, que Rusia reforzará sus capacidades en esta región", declaró Petkovic. "Dicho esto, la Armada -sueca- necesita crecer continuamente y centrarse en el panorama general", agregó el mando militar.

Calificó de "preocupante" la flota paralela de petroleros rusos y no descartó la posibilidad de que dichos navíos se utilizasen para lanzar drones. "La flota sombra en sí no es un problema militar, pero podría afectar a nuestras naciones desde una perspectiva militar", apostilló Petkovic.

Condiciones difíciles

Las condiciones submarinas en la zona del Báltico no son las más favorables. Diversos factores como la escasa visibilidad sobre el agua, el alto nivel de sal y la baja temperatura hacen que la infraestructura submarina sea especialmente vulnerable en la región.

El jefe de Operaciones de la Marina sueca considera que el incremento de la vigilancia de la OTAN "está teniendo un impacto". Afirmó que desde el inicio, el pasado mes de enero, de la Operación Centinela del Báltico -la misión de la alianza atlántica para asegurar las infraestructuras submarinas de la región- "no hemos visto ningún incidente con cables".

Y zanjó: "En primer lugar, demuestra que la alianza funciona, la cohesión. Y estamos cerrando filas contra una amenaza específica. El Baltic Sentry lo ha demostrado. Independientemente de si alguno de los incidentes ha sido patrocinado por un Estado, si se ha debido a una mala navegación, o cualquier otra causa intermedia, ha sensibilizado a la flota mercante para que sea más cautelosa al navegar por nuestras aguas regionales".

Sabotajes marinos

La tensión en la zona viene de antes. Los pasados 17 y 18 de noviembre de 2024, dos cables submarinos de fibra óptica en el mar Báltico resultaron dañados, en un acto que el ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, calificó de "sabotaje".

La policía sueca declaró que un carguero chino, el Yi Peng 3, se encontraba en la zona de los cables cuando fueron cortados. Los cables, tan gruesos como "una manguera de jardín", transportan el 99% del tráfico internacional de telecomunicaciones para uso personal, comercial y gubernamental que abarcan más de 850.000 millas, 1.574.200 kilómetros.

Dicho cableado facilita las transacciones financieras por valor de billones de dólares al día, transportan comunicaciones gubernamentales sensibles, realizan llamadas de voz y transmiten datos por internet.

Cables submarinos Digital Scotland

El Dr. Sidharth Kaushal, investigador principal del Royal United Services Institute, un grupo de expertos en defensa y seguridad, sostuvo que los cables submarinos son "vitales para la economía global".