La UE asegura que cuenta con un escudo legal contra las demandas de Rusia por enviar sus fondos congelados a Kiev

Bélgica y otros países piden garantías adicionales antes de aprobar el uso de los fondos, mientras Hungría y Eslovaquia han votado en contra de la medida.

La UE ha aprobado congelar a perpetuidad 210.000 millones de euros en activos rusos, con el objetivo de financiar un préstamo de reparaciones para Ucrania.

El Banco de Rusia ha demandado a Euroclear, la entidad europea que custodia la mayor parte de estos activos bloqueados desde 2022.

La UE afirma contar con un escudo legal para responder a las demandas de Rusia por el envío de fondos rusos congelados a Ucrania.

En su afán por apuntalar a Ucrania frente a la presión de Donald Trump para que ceda territorio a Rusia, los líderes de la UE se han marcado como prioridad absoluta en los próximos días -en concreto, de aquí a la cumbre del 18 de diciembre- lanzar un salvavidas financiero a Kiev con los fondos rusos congelados en Europa.

A medida que la jugada se acerca a su ejecución, aumenta la inquietud en el Kremlin. Aunque los activos se bloquearon el 28 de febrero de 2022, nada más estallar la guerra, Moscú no había reaccionado hasta ahora. Este viernes, el Banco de Rusia ha anunciado una demanda contra Euroclear, la empresa con sede en Bruselas que custodia la mayor parte de los fondos.

La UE replica que cuenta con un potente escudo legal para contrarrestar cualquier ataque legal del Kremlin. Todas las medidas que ha tomado la UE son "jurídicamente sólidas" y "totalmente conformes con el derecho internacional y de la UE", ha defendido el comisario de Economía, Valdis Dombrovskis.

"Es previsible que Rusia continúe iniciando procedimientos legales especulativos para impedir que la UE haga cumplir el derecho internacional y para evitar su obligación legal de compensar a Ucrania por los daños que le ha causado", admite Dombrovskis

"Por eso, tanto en nuestro régimen actual de sanciones como en las propuestas que presentamos la semana pasada, hemos incluido protecciones adicionales para las instituciones financieras de la UE que custodian estos activos", ha asegurado el responsable de Economía.

En particular, la UE no reconocerá ni ejecutará ninguna resolución judicial, arbitral o administrativa que responda a las demandas del Kremlin. Además, los depositarios europeos pueden compensar cualquier incautación que sufran en Rusia con los activos congelados en territorio europeo.

Sin embargo, Bélgica, que teme convertirse en el objetivo principal de las represalias de Moscú, considera que estas medidas de protección siguen siendo insuficientes. Este viernes, el primer ministro británico, Keir Starmer, se ha reunido en Londres con su homólogo belga, Bart de Wever, para tratar de convencerle de que levante su veto.

El tiempo apremia. A principios de 2026, el Gobierno de Volodímir Zelenski se quedará sin dinero para pagar las nóminas, los servicios públicos o el armamento para seguir en el combate. Bruselas estima que Ucrania necesitará 135.700 millones de euros para mantenerse a flote durante los próximos años y resistir a la agresión del Kremlin.

Pero Trump ha cerrado el grifo de la ayuda a Zelenski desde su llegada al poder, y los Gobiernos de la UE ni tienen margen presupuestario para tapar ese agujero ni están dispuestos a respaldar otra emisión masiva de deuda conjunta.

Por eso, después de casi cuatro años rechazando la idea por los enormes riesgos que entraña, los líderes europeos se plantean ahora enviar a Kiev los 210.000 millones de activos del Banco de Rusia congelados en la UE desde que estalló la guerra. La mayoría (185.000 millones) están en Euroclear.

Con este dinero, la UE pretende conceder a Ucrania un 'préstamo de reparaciones', cuyo importe inicial será de 90.000 millones de euros. Kiev solo tendría que devolver el dinero en el muy improbable caso de que Moscú le compense por los daños causados por la guerra.

El primer paso ya está dado. En una iniciativa sin precedentes, la UE ha aprobado este viernes congelar a perpetuidad estos 210.000 millones, activando un mecanismo de emergencia que permite decidir por mayoría cualificada, con el único objetivo de sortear el veto de la Hungría de Víktor Orbán.

Hasta ahora, el bloqueo debía renovarse cada 6 meses por unanimidad y Budapest ya ha amenazado en varias ocasiones con revocarlo. La liberación de los fondos soberanos rusos pondría en jaque de inmediato todo el andamiaje del 'préstamo de reparaciones'.

Lo sorprendente del caso es que en la votación de este viernes, Bélgica ha apoyado la congelación indefinida de los activos del Banco de Rusia. No obstante, ha publicado una declaración en la que precisa que "este voto no prejuzga en ningún caso la decisión sobre el posible uso de los activos rusos inmovilizados, que deberá ser adoptada a nivel de los líderes".

La declaración está firmada además por Italia, Bulgaria y Malta, que hasta ahora no habían expresado ninguna reserva sobre el envío a Ucrania de los activos rusos. Al final, los únicos que han votado 'no' han sido Hungría y Eslovaquia, según han informado fuentes diplomáticas.

"En la cumbre de octubre, los líderes de la UE se comprometieron a mantener inmovilizados los activos rusos hasta que Rusia ponga fin a su guerra de agresión contra Ucrania y compense los daños causados. Hoy cumplimos con ese compromiso", ha escrito el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

Ahora falta el paso decisivo: convertir los activos rusos congelados en el 'préstamo de reparaciones' para Ucrania. De Wever exige al resto de Estados miembros garantías para cubrir la totalidad de los fondos, así como el resto de riesgos asociados.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, asegura que ya ha dado respuesta a "la mayoría" de las demandas de Bélgica. Las negociaciones continuarán hasta el último minuto. El propio Costa ha avisado de que la cumbre del jueves 18 de diciembre podría alargarse hasta el viernes o hasta el sábado. Hasta que haya fumata blanca.