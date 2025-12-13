El Kremlin dispara la tensión con Berlín por su "guerra híbrida": Alemania le acusa de querer desestabilizar el país

Soldados alemanes preparan un fusil y un inhibidor de interferencias antidrones cerca del "Sistema de Armas Arrow para Alemania ", en Annaburg, Alemania. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Alemania acusa al Kremlin de intensificar ciberataques y campañas de desinformación para desestabilizar el país y alterar procesos democráticos y sistemas críticos como el tráfico aéreo. El Gobierno alemán ha convocado al embajador ruso y estudia sanciones adicionales tras atribuir estos ataques a grupos vinculados con la inteligencia rusa, como Storm-1516 y APT28 (Fancy Bear). Storm-1516 utiliza inteligencia artificial para crear sitios web que imitan medios europeos, difundiendo desinformación y discursos pro-Kremlin antes de elecciones clave. Líderes europeos alertan de que Rusia podría tener a la OTAN como próximo objetivo, instando a los aliados a incrementar el gasto en defensa y prepararse ante posibles conflictos.

Aumenta la tensión en Europa. Los alemanes se mantienen en alerta ante el “notable incremento” de los ciberataques dirigidos contra el país centroeuropeo que buscan desestabilizarlo, interferir en las elecciones generales celebradas el pasado mes de febrero y alterar el tráfico aéreo.

Por ello, el Ejecutivo de Friedrich Merz ha llamado a consultas al embajador ruso en Berlín tras el incremento de las campañas de desinformación e intentos de sabotaje y espionaje por parte del Kremlin, según ha anunciado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores germano.

"Estamos siguiendo muy de cerca las acciones de Rusia y tomaremos medidas al respecto", ha prometido, atribuyendo algunas de estas operaciones a la red rusa de desinformación Storm-1516".

Esta red de desinformación rusa, traducida al castellano Tormenta 1516, es un grupo propagandista que crea y difunde desinformación en línea con el fin de favorecer los intereses del Gobierno ruso.Trató de desestabilizar el Gobierno de Macron.

Tal y como publica Euronews, ha creado más de 140 sitios web que imitan a medios locales franceses para difundir discursos antioccidentales a favor del Kremlin. "Los sitios usan Inteligencia Artificial para tergiversar noticias auténticas, desacreditando al Gobierno francés antes de las elecciones", recoge.

Según el Gobierno de Friedrich Merz, basándose en los informes de sus servicios de inteligencia, este grupo estaría detrás de un intento de interferir en las elecciones generales del pasado mes de febrero.

Vínculos con Inteligencia

Por otro lado, el Ejecutivo germano también ha señalado al grupo de hackers rusos APT28 como los responsables de un ciberataque a los sistemas de seguridad aérea registrado en agosto de 2024.

APT28, también conocido como Fancy Bear, guarda cierta similitud con Storm-1516. Se trata de un grupo de hackers rusos que se sospecha que tiene vínculos con la Inteligencia rusa, en especial con el GRU.

"La información de nuestros servicios de inteligencia demuestra que el servicio de inteligencia militar ruso GRU es responsable de este ataque", ha desvelado, añadiendo que puede atribuirse claramente al colectivo de hackers APT28, conocido también como Fancy Bear.

Berlín ha decidido mover ficha ante todos estos episodios de "guerra híbrida" y estudiará adoptar medidas diplomáticas más contundentes, en coordinación con los socios europeos, contra la Rusia de Vladímir Putin, además de convocar a su embajador, Serguéi Necháyev. En este sentido, Alemania apoya más sanciones individuales y congelación de activos.

"Rusia amenaza nuestra seguridad, no sólo con su guerra de agresión contra Ucrania, sino también aquí, en Alemania. Por ello, esta mañana hemos convocado al embajador ruso al Ministerio de Exteriores", ha explicado Martin Giese, portavoz de la diplomacia germana. "Las acciones inadmisibles de Rusia tienen consecuencias".

Giese ha precisado que, en base al análisis exhaustivo de los servicios de inteligencia alemanes, el Gobierno ha podido "reconocer claramente la firma y demostrar la responsabilidad de Moscú", tanto en el ciberataque contra el control del tráfico aéreo alemán como en la campaña de desinformación en fechas previas a las elecciones al Bundestag.

"El próximo objetivo"

Ya lo advirtió Rutte hace escasos días: "La Alianza Atlántica será el próximo objetivo de Rusia". En un discurso en Berlín, junto al canciller Merz, Rutte reiteró que los aliados deben prepararse para un conflicto que podría ser "de la misma magnitud que la guerra que sufrieron nuestros abuelos y bisabuelos".

El ex primer ministro neerlandés recordó que muchos miembros de la alianza no sentían hasta hace poco la urgencia de la amenaza rusa en Europa e instó de nuevo a los aliados de la OTAN a incrementar rápidamente su gasto en Defensa.

"Es hora de actuar. El conflicto está a la vuelta de la esquina. Rusia ha devuelto la guerra a Europa. Y debemos estar preparados", exhortó.