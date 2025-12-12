El último borrador del acuerdo de paz que negocian Ucrania y EEUU contempla la adhesión de Kiev a la UE antes de 2027

Las claves nuevo Generado con IA El último borrador del acuerdo de paz entre Ucrania y Estados Unidos prevé que Kiev se una a la Unión Europea antes del 1 de enero de 2027. La propuesta aceleraría la integración de Ucrania en la UE, dejando de lado el proceso habitual basado en el mérito exigido por Bruselas. Según el Financial Times, la Comisión Europea respalda esta iniciativa, a pesar de que Ucrania no ha completado ninguna de las 36 etapas requeridas para la adhesión.

El último borrador del acuerdo de paz que Ucrania negocia con Estados Unidos contempla que Kiev pase a formar parte de la Unión Europea antes del 1 de enero de 2027, según adelantó este viernes el Financial Times. La premura del calendario tiraría por tierra el enfoque basado en el mérito que Bruselas establece para la admisión de nuevos miembros, dado que Ucrania no ha completado ni una sola de las 36 etapas necesarias para la integración en el club comunitario. La propuesta, sin embargo, cuenta con el respaldo de la Comisión Europea, siempre según el rotativo británico.

