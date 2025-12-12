Ucrania hunde dos buques de Putin que transportaban armas desde Irán con ayuda del grupo subversivo ruso 'Chispa Negra'

Las claves nuevo Generado con IA Ucrania y el grupo subversivo ruso 'Chispa Negra' hundieron dos buques rusos en el mar Caspio que transportaban armas desde Irán. Los buques atacados están sancionados por EEUU por su uso en el transporte de armamento entre Rusia e Irán. 'Chispa Negra' proporcionó información clave sobre la carga y la ruta de los barcos para la operación. Ucrania colabora habitualmente con grupos subversivos en Rusia para organizar acciones de sabotaje en territorio enemigo.

Dos buques utilizados por Rusia para transportar material militar desde Irán han sido atacados con éxito en una operación llevada a cabo de forma conjunta en el mar Caspio por las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas y un grupo subversivo ruso llamado Chispa Negra, según ha anunciado este viernes el Ejército ucraniano.



Los barcos atacados figuran en la lista de sanciones de EEUU por haber sido utilizados para transportar armas entre Rusia e Irán, según la nota ucraniana, que explica que el ataque se produjo cuando ambos buques se encontraban cerca de las costas de la república rusa de Kalmukia, ribereña del mar Caspio.



Chispa Negra tiene varios canales de Telegram creados recientemente y con apenas unos centenares de seguidores. El grupo ha publicado varias fotografías en el que se pueden ver pintadas críticas con la guerra y actos de sabotaje que consisten en incendiar infraestructuras aparentemente eléctricas.

Ucrania ha promovido desde el comienzo de la guerra la acción de grupos subversivos dentro de Rusia, con los que colabora frecuentemente para organizar acciones de sabotaje en territorio enemigo.



Según el comunicado de las Fuerzas de Operaciones Especiales ucranianas, que no explica cuándo o cómo se produjo el ataque en el mar Caspio, el grupo Chispa Negra contribuyó a esta operación contra los dos barcos ofreciendo información sobre el tipo de carga y la ruta de los buques.



Kiev ya informó esta semana de un ataque inédito a una plataforma de extracción en el mar Caspio de la empresa rusa Lukoil que interrumpió el funcionamiento de una veintena de pozos de petróleo y gas.

Este mes, Ucrania ha atacado con drones en el mar Negro tres barcos de la llamada flota fantasma que Rusia utiliza para burlar las sanciones internacionales a sus exportaciones de crudo.