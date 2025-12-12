Alemania denuncia un "aumento significativo" de los ciberataques y sabotajes rusos y convoca al embajador de Putin

El canciller alemán Friedrich Merz reunido en el edificio del Bundestag con Mark Rutte, el secretario general de la ONU. Liesa Johannssen Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Alemania ha convocado al embajador ruso en Berlín tras denunciar un aumento significativo de ciberataques, campañas de desinformación e intentos de sabotaje atribuidos a Rusia. El Gobierno alemán acusa a la red rusa Storm-1516 de intentar interferir en las elecciones generales de febrero, según informes de los servicios de inteligencia. El grupo de hackers rusos APT28 ha sido señalado como el responsable de un ciberataque a los sistemas de seguridad aérea alemana en agosto de 2024. Berlín estudia medidas diplomáticas más contundentes contra Rusia en coordinación con sus socios europeos, como respuesta a estos episodios de "guerra híbrida".

El Gobierno alemán ha convocado a consulta al embajador ruso en Berlín ante el "aumento significativo" de los ciberataques, las campañas de desinformación, intentos de sabotaje y episodios de espionaje por parte de Moscú que pretenden desestabilizar al país, según ha anunciado un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores.

"Estamos siguiendo muy de cerca las acciones de Rusia y tomaremos medidas al respecto", ha prometido, atribuyendo algunas de estas operaciones a la red rusa de desinformación Storm-1516. Según el Gobierno de Friedrich Merz, basándose en los informes de sus servicios de inteligencia, este grupo estaría detrás de un intento de interferir en las elecciones generales del pasado mes de febrero.

Por otro lado, el Ejecutivo germano también ha señalado al grupo de hackers rusos APT28 como los responsables de un ciberataque a los sistemas de seguridad aérea registrado en agosto de 2024.

Berlín ha decidido mover ficha ante todos estos episodios de "guerra híbrida" y estudiará adoptar medidas diplomáticas más contundentes, en coordinación con los socios europeos, contra la Rusia de Vladímir Putin, además de convocar a su embajador, Serguéi Necháyev.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.