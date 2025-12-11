EEUU propone crear una zona desmilitarizada y "económica libre" en el Donetsk si Ucrania se retira de la parte que controla

Las claves nuevo Generado con IA Estados Unidos propone que Ucrania se retire de la zona de Donetsk que aún controla, a cambio de crear una zona desmilitarizada y económica libre en ese territorio. El presidente Zelenski afirmó que cualquier decisión sobre la cesión de territorios será tomada por los ucranianos, posiblemente mediante un referéndum. Ucrania presentó a EE.UU. un borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, que incluye garantías de seguridad y planes de reconstrucción. Kiev insiste en mantener un ejército fuerte tras el conflicto, proponiendo un contingente de 800.000 efectivos en el último borrador de propuesta.

Zelenski ha desvelado este jueves que Estados Unidos quiere que el ejército ucraniano se retire de los territorios que aún controla en la región oriental de Donetsk, donde Washington se compromete a crear una “zona económica libre y "desmilitarizada".

Anteriormente, el Gobierno de Trump había propuesto que Ucrania entregara a Rusia las partes del Donbás que aún controlaba, pero Zelenski aseguró este jueves que EEUU propone ahora que las tropas ucranianas se retiren, pero que las tropas rusas no avancen en ese territorio.

Ucrania presentó a Estados Unidos este miércoles un nuevo borrador de 20 puntos para poner fin a su guerra con Rusia, anunció Zelenski reconociendo que la cuestión de ceder territorio sigue siendo un importante punto de fricción en las negociaciones.

De hecho, el mandatario ucraniano insistió en que toda decisión sobre cesiones de territorios la tomarán los ucranianos, abriendo la puerta a que se vote en un referéndum.

Ucrania está bajo una creciente presión por parte del Gobierno de Trump para aceptar rápidamente un acuerdo con Rusia, que ha intensificado sus avances en la línea del frente en los últimos meses y renovado sus ataques masivos a la infraestructura energética ucraniana.

Preguntado sobre un supuesto plazo navideño que Trump había fijado para que Ucrania acepte la nueva propuesta de paz, dijo que Washington no le había dado a Kiev un plazo estricto. "Creo que realmente querían, o quizás todavía quieren, tener una comprensión completa de dónde nos encontramos con este acuerdo antes de Navidad", respondió.

Además de un borrador de 20 puntos, el plan de paz incluirá documentos separados sobre garantías de seguridad, para evitar que Rusia ataque nuevamente, y sobre la reconstrucción de las ciudades de Ucrania una vez termine la guerra.

Ucrania, que afirma haber sido defraudada por las garantías de seguridad anteriores de sus aliados, insiste en que las garantías se ratifiquen en el parlamento.

Zelenski informó este jueves que tuvo una discusión "en profundidad" sobre el asunto con el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario de Defensa Pete Hegseth y el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff.

Kiev también quiere mantener un ejército fuerte después de que terminen los combates, y Zelenski dijo que el último borrador de propuesta lo sitúa en 800.000 hombres, una cifra superior a lo que se planteó inicialmente.