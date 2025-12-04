Rusia sigue asediando Ucrania: cinco muertos y daños en infraestructuras energéticas en varios ataques con drones

Las claves nuevo Generado con IA Cinco civiles han muerto en las últimas horas por ataques rusos en las regiones ucranianas de Donetsk y Jersón. Infraestructuras energéticas de Odesa resultaron dañadas tras un bombardeo nocturno con drones lanzado por el ejército ruso. Las zonas cercanas al frente en Ucrania sufren ataques constantes de artillería, drones, bombas aéreas y misiles. Vladímir Putin insiste en que Rusia debe controlar todo el Donbás para cesar los ataques, rechazando cualquier concesión en ese aspecto.

Varios ataques rusos han matado en las últimas horas a dos civiles en la región de Donetsk y a otros tres en Jersón, y han dañado infraestructuras energéticas de Odesa, según han informado este jueves las autoridades regionales ucranianas.



Los dos fallecidos en Donetsk se encontraban en la ciudad de Kostiantínivka, que está situada cerca del frente y es uno de los objetivos de las fuerzas rusas en la región. Hay varios heridos, entre ellos dos niños.



En Jersón, las víctimas mortales se registraron en la parte de la región que sigue bajo control ucraniano. Esta región, está dividida en dos por el río Dniéper. La orilla oriental está controlada por Rusia y la occidental por Ucrania.



Las zonas cercanas al frente se encuentran bajo el fuego constante de artillería de distintos tipos, drones, bombas aéreas y en ocasiones misiles.



En Odesa, las infraestructuras energéticas dañadas fueron atacadas durante un bombardeo con drones de larga distancia que el Ejército ruso lanzó durante la noche contra el principal puerto de mar de Ucrania.

Esteenésimo ataque ruso contra Ucrania vuelve a enmarcarse en las negociaciones de paz que Estados Unidos mantiene con ambos países. El alto el fuego está aún muy lejos, sobre todo tras las últimas declaraciones de Vladímir Putin.

El autócrata ruso ya ha dejado claro que Moscú debe controlar todos los territorios de la región del Donbás para que cesen los ataques. Esta es la línea roja a la que no está dispuesto a renunciar tras reunirse el martes con los emisarios de Donald Trump.