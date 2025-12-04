Putin celebra como "muy útil" la reunión con los emisarios de Trump pero dice que no parará hasta controlar todo el Donbás

Las claves nuevo Generado con IA Putin insiste en que Rusia debe controlar todo el Donbás como condición para un acuerdo de paz con Ucrania. El presidente ruso calificó de "muy útil" la reunión con los emisarios de Trump, Steve Witkoff y Jared Kushner, aunque no está de acuerdo con todos los puntos del plan de paz. Putin se encuentra en India para fortalecer la relación bilateral y firmar acuerdos en materia de petróleo, misiles y aviones de combate. La retirada de las tropas ucranianas del Donbás y la renuncia de Ucrania a la OTAN son temas clave que dificultan el avance de las negociaciones.

Vladímir Putin tiene clara cuál es la línea roja a la que no está dispuesto a renunciar en el marco de las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania. Tras reunirse el martes con los emisarios de Donald Trump, el autócrata ruso ha insistido en Moscú debe controlar todos los territorios de la región del Donbás para cuando se silencien los bombardeos y los drones.

"Rusia se hará con el control del Donbás por medios militares o de otra forma", ha subrayado en una entrevista con India Today, exigiendo la retirada de las tropas ucranianas. Los soldados del Ejército de Kiev, sorprendidos por el borrador inicial del plan de paz elaborado por la Administración estadounidense que luego se modificó, han prometido que no entregarán sin luchar la zona del Donbás que todavía resiste a la invasión rusa.

Putin, que se encuentra en la India para reunirse con el primer ministro Narendra Modi, ha afirmado que el encuentro que mantuvo en el Kremlin durante cinco horas con Steve Witkoff, enviado especial de Trump, y Jared Kushner, yerno del presidente republicano, fue "muy útil" y "necesaria". Las conversaciones se basaron, según recoge la agencia rusa RIA, en discutir las propuestas abordadas por ambos mandatarios en la cumbre de Alaska del pasado mes de agosto.

Yuri Ushakov y Vladímir Putin durante la reunión con Steve Witkoff, de espaldas en esta foto. Alexander Kazakov Reuters / Sputnik

El presidente de Rusia ha reconocido que hay cuestiones del plan de paz con las que no está de acuerdo y que los 27 puntos se dividieron en cuatro bloques que fueron abordados de forma separada. "La búsqueda de una solución para la crisis de Ucrania no es una tarea fácil", ha reconocido.

En este sentido ha repetido que los países europeos, aliados de Kiev, deberían participar en el proceso y no "obstaculizarlo".

El viaje de Putin a Nueva Delhi persigue reforzar los lazos con un país aliado y ratificar nuevos acuerdos de venta de petróleo, sistemas de misiles y cazas de combate en un momento en que la India se enfrenta a las recientes sanciones impuestas por Trump.

Desde la Administración estadounidense también se ha compartido una valoración positiva del encuentro, el quinto cara a cara entre Witkoff y Putin en Moscú en lo que va de año. "A él le gustaría poner fin a la guerra. Esa fue la impresión que dio. Ahora, si esa impresión fue correcta o no... La impresión que tuvieron es que le gustaría ver la guerra terminada, volver a una vida más normal", deslizó Trump durante una rueda de prensa en el Despacho Oval en la tarde del miércoles.

Carteles en Nueva Delhi anunciando la visita de Putin a la India. Adnan Abidi Reuters

El mandatario republicano calificó la reunión de "razonablemente buena". "Ya veremos qué pasa. Es una guerra que nunca debió haber comenzado. Es una guerra que, si yo fuera presidente nunca habría ocurrido", insistió. Witkoff y Kushner y regresaron directamente a Washington, cancelando otro encuentro previsto con el presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

La renuncia de Ucrania al ingreso en la OTAN, las garantías de seguridad, el control de los territorios del Donbás, el tamaño del Ejército ucraniano y las reparaciones rusas tras la posguerra son algunos de los asuntos más espinosos que dividen a ambos bandos y dificultan el acuerdo en este momento.

El jefe negociador y secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, se reunió este miércoles en Bruselas con los consejeros de seguridad de los líderes de los principales aliados europeos para ponerles al día de los últimos contactos sobre el proceso de paz.