Federica Mogherini, exjefa de la diplomacia de la UE, dimite como rectora del Colegio de Europa tras ser imputada

La exvicepresidenta de la Comisión Europea y exjefa de la diplomacia comunitaria, Federica Mogherini, ha dimitido de su cargo de rectora del Colegio de Europa tras ser imputada por fraude y corrupción, conflicto de intereses y violación del secreto profesional en relación con una formación financiada por la UE para jóvenes diplomáticos.

La investigación se centra en esclarecer si el Colegio de Europa fue informado de antemano sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación para un programa de formación para jóvenes diplomáticos y tenía por tanto motivos suficientes para creer que se les adjudicaría antes de que el Servicio Europeo de Acción Exterior publicase el anuncio de licitación.

Además de Mogherini, fue detenido el diplomático italiano Stefano Sannino, exsecretario general del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) durante esta etapa, según detalles publicados por los medios belgas, mientras que el tercer arrestado es, según la agencia ANSA, el también italiano Cesare Zegretti, que desde 2022 es el codirector de la oficina de Educación Ejecutiva, Formación y Proyectos del Colegio de Europa.

Mogherini, Sannino y un alto cargo del Colegio de Europa de Brujas fueron detenidos este martes por la policía belga por orden de la Fiscalía Europea. Tras ser interrogados y notificárseles los cargos contra ellos, los tres fueron puestos en libertad al no apreciarse riesgo de fuga.

Este miércoles, Federica Mogherini anunció que colaborará con la Justicia y defendió la integridad del Colegio de Europa de la que ha sido rectora. "Siguiendo su larga tradición, la Academia siempre ha aplicado y seguirá aplicando los más altos estándares de integridad y equidad", ha señalado Mogherini en una escueta nota publicada en la página web del Colegio Europa.

Mogherini, predecesora de Borrell, ejercía ahora como rectora del Colegio de Brujas, la institución en la que se forma la élite del funcionariado de la UE. Por su parte, Sannino ocupaba el cargo de director general de la Comisión para Oriente Próximo, Norte de África y Países del Golfo, bajo el mando de la actual jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas.

Qué investiga la Fiscalía

El escándalo de corrupción se produjo en el periodo 2021-2022, es decir, en pleno mandato de Borrell. El ex Alto Representante nombró a Sannino como secretario general del Servicio de Acción Exterior en diciembre de 2020. Previamente, había sido embajador de Italia en España y Andorra y embajador de Italia ante la UE y también trabajó en el servicio diplomático de la Comisión.

Lo que investiga la Fiscalía Europea es el proyecto de la Academia Diplomática de la UE, un programa de formación de nueve meses para jóvenes diplomáticos de los Estados miembros, que fue adjudicado por el Servicio Europeo de Acción Exterior, entonces dirigido por Borrell, al Colegio de Europa en el período 2021-2022, tras un procedimiento de licitación. El proyecto tenía una dotación de un millón de euros.

La investigación se centra en determinar si el Colegio de Europa y/o sus representantes fueron informados previamente por el Servicio de Acción Exterior sobre los criterios de selección del procedimiento de licitación. Y si tenían motivos para creer que se les adjudicaría el proyecto incluso antes de la publicación oficial del aviso de licitación.

Los hechos investigados fueron denunciados inicialmente a la Oficina Antifraude de la UE (OLAF), aunque la Fiscalía no explica de quién partió esta denuncia. La investigación, que cuenta también con el apoyo del juez instructor de Bélgica en Flandes Occidental (distrito de Ypres), continúa para esclarecer los hechos y determinar si se han cometido delitos.

La Fiscalía Europea -que es responsable de investigar y llevar a juicio los delitos que afectan a los intereses financieros de la UE- ha recordado que todos los sospechosos mantienen la presunción de inocencia hasta que se demuestre su culpabilidad ante los tribunales competentes de Bélgica.