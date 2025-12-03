La OTAN, ante las amenazas de Putin: "Estamos dispuestos a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Europa"

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, este miércoles en rueda de prensa. Reuters

"La OTAN está dispuesta a hacer todo lo que sea necesario para proteger a Europa". Así de contundente ha respondido este miércoles el secretario general de la Alianza, Mark Rutte, a las últimas amenazas vertidas en la víspera por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El líder ruso desafió el martes a Europa asegurando que "si quería una guerra con Rusia y la inicia", su país "estará listo”. Una amenaza vertida poco antes de discutir en el Kremlin el plan de paz para Ucrania con la delegación de Estados Unidos, formada por Steve Witkoff y Jared Kushner.

"La OTAN es una alianza defensiva. Seguiremos siéndolo, pero no se equivoquen: estamos listos y dispuestos a hacer lo que sea necesario para proteger a nuestros mil millones de habitantes y asegurar nuestro territorio", advirtió este miércoles Rutte en una rueda de prensa tras una reunión de ministros de Exteriores de la Alianza.

Sobre Ucrania, Rutte ha señalado que "todos los aliados queremos que termine el derramamiento de sangre", mientras elogió a Donald Trump por sus esfuerzos para poner fin a la guerra.

"Solo hay una persona en todo el mundo capaz de romper el estancamiento... Ese es el presidente estadounidense Donald J. Trump", proclamó el exprimer ministro neerlandés, quien a menudo ha sido señalado por su 'servilismo' al republicano.

En cualquier caso, aseguró que "mientras avanzan las negociaciones, no podemos flaquear en nuestro compromiso con Ucrania", condenando los continuos ataques rusos. "Nuestro apoyo debe continuar sin cesar para ayudar a Ucrania a defenderse hoy y disuadirse mañana, por su propio bien y por el nuestro", ha señalado.

Afirma que las discusiones de los aliados de este martes fueron "otra clara señal de que Putin está equivocado", ya que los miembros de la OTAN discutieron invertir más para "aumentar la inversión en defensa, mejorar la producción y aumentar el apoyo a Ucrania mientras miramos hacia la cumbre de Ankara" el próximo año.

En este sentido, Rutte ha revelado que dos tercios de los aliados ya han firmado el programa PURL, una iniciativa impulsada en julio por la OTAN para que los aliados europeos y Canadá adquieran armas de EEUU para enviar a Ucrania.

Según Rutte, esa iniciativa ha recabado ya 4.000 millones de dólares y confió en llegar a los 5.000 antes de que acabe el año. También consideró que en 2026 se debe mantener el ritmo de aportar 1.000 millones al mes a través de PURL.

"Los miembros de la OTAN están dando un paso adelante significativamente, pero que necesitan hacer aún más en el futuro", ha concluido.