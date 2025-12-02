Putin acusa a los europeos de sabotear su acuerdo con Trump y amenaza: "Si Europa inicia un conflicto, estamos preparados"

Las claves nuevo Generado con IA Vladímir Putin acusa a los países europeos de sabotear un posible acuerdo de paz para Ucrania con propuestas que considera inaceptables para Moscú. Putin advierte que, aunque Rusia no busca la guerra con Europa, está preparada para un conflicto si Europa lo inicia. El presidente ruso sostiene que los líderes europeos mantienen la ilusión de infligir una derrota estratégica a Rusia y carecen de una agenda de paz. Steve Witkoff, el enviado especial de Donald Trump, y Jared Kushner se encuentran en Moscú negociando con figuras cercanas al Kremlin para resolver el conflicto en Ucrania.

Mientras el enviado especial de Donald Trump, Steve Witkoff, y su yerno, Jared Kushner, hacían tiempo este martes recorriendo el centro de Moscú, en compañía de Kirill Dmitriev, director ejecutivo del fondo soberano ruso y estrecho aliado de Vladímir Putin, el presidente ruso —que los había citado en el Kremlin sobre las 15:00 horas en la España peninsular, es decir, un par de horas antes— comparecía ante la prensa después de intervenir en el foro de inversiones ¡Rusia llama! para acusar a los países europeos de haber adoptado “la tesis de infligir a Rusia una derrota estratégica”, una “ilusión” que, dice, “todavía mantienen viva”.

“No tienen una agenda de paz [sobre Ucrania]. Están del lado de la guerra”, insistió. Putin también reiteró que Rusia “no tiene intención de ir a la guerra con los países europeos”, pero dejó claro que “si Europa inicia un conflicto, estamos preparados”. En este escenario, pronto Moscú “no tendrá con quién negociar”, subrayó.

El presidente ruso acusó a los líderes europeos de sabotear con propuestas “absolutamente inaceptables” para Moscú un acuerdo de paz para Ucrania que negocia desde hace semanas con Witkoff, un inversor inmobiliario neoyorquino reconvertido en enviado especial de Trump para resolver el conflicto.

Witkoff es la figura de la Administración estadounidense más cercana a los intereses del Kremlin. Tanto, que aconsejó a Yuri Ushakov, uno de los consejeros áulicos de Putin, la manera más eficaz para ganarse la confianza de Trump. El pasado mes de marzo, el propio Witkoff aseguró en una entrevista con el comentarista ultraconservador Tucker Carlson que no consideraba que el presidente ruso fuera “una mala persona”, y que además mostraba un interés genuino en negociar la resolución del conflicto con Trump.

