La Policía belga registra la sede del servicio diplomático de la UE por un caso de fraude de fondos: hay tres detenidos

Las claves nuevo Generado con IA La Policía belga ha registrado la sede del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) en el marco de una investigación por presunto fraude de fondos comunitarios. Tres personas han sido detenidas y se han realizado redadas en el Colegio de Europa en Brujas y en domicilios particulares, incautándose documentación relevante. La investigación se centra en la posible malversación de fondos europeos destinados a la formación de jóvenes diplomáticos en 2021 y 2022. Se sospecha que el Colegio de Europa y sus representantes tuvieron información privilegiada sobre una licitación pública para la financiación de la Academia Diplomática de la UE.

La Policía belga ha llevado a cabo este lunes una redada en la oficina del Servicio Europeo de Acción Exterior (SEAE) de la UE, dirigido por Kaja Kallas, como parte de una investigación sobre un caso de presunto fraude de fondos comunitarios para la formación de jóvenes diplomáticos. También se han realizado registros en el Colegio de Europa en Brujas y en domicilios particulares. Según informa la agencia Reuters citando a fuentes de la Fiscalía Europea, hay al menos tres personas detenidas.

El portal Euractiv adelanta que los arrestos se enmarcan en un caso de malversación de fondos públicos europeos en 2021 y 2022. Las redadas se han realizado en varias localizaciones de Bélgica a lo largo de la mañana y los agentes han incautado documentación relacionada con las pesquisas. En el registro en la sede del servicio diplomático de la UE ha participado una decena de agentes, también de la Oficina europea de lucha contra el fraude (OLAF).

Los registros constituyen el último gran escándalo que afecta a las instituciones de la UE tras el Qatargate y aumentan la presión sobre el Colegio de Europa y su rectora, Federica Mogherini, a su vez exdirectora del servicio diplomático comunitario, que comenzó su segundo mandato de cinco años en Brujas este año.

"La policía federal ha realizado registros en varios edificios del Colegio de Europa en Brujas, en el SEAE y en casa de los sospechosos", ha confirmado la Fiscalía Europea en un comunicado, detallando que se ha tenido que levantar la inmunidad de "varios sospechosos", sugiriendo que los afectados pueden ser altos cargos.

Los investigadore tienen "fuertes sospechas" de que el Colegio de Europa y sus representantes tenían conocimiento previo de una licitación pública para financiar la nueva Academia Diplomática de la UE, un programa anual de formación para diplomáticos europeos en Brujas financiado por el SEAE. En este sentido, consideran que pudo haberse revelado información confidencial para favorecer a uno de los candidatos que participaba en la licitación.

En concreto, tratan de descifrar la compra por parte de la academia de un edificio en Brujas por 3,2 millones de euros con el que se obtuvo una ayuda de 654.000 euros.

