Cuatro muertos y 22 heridos en un ataque ruso contra Dnipró mientras EEUU y Ucrania retoman el diálogo para la paz

Rescatistas transportan el cadáver de unos los fallecidos en el ataque ruso contra Dnipró este lunes. Reuters

Al menos cuatro personas han muerto y otras 22 han resultado heridas en un ataque con misil lanzado por las fuerzas rusas contra la ciudad ucraniana de Dnipró, según el balance ofrecido por el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Vladislav Gaivanenko.



El ataque provocó destrozos en vehículos y viviendas de una zona residencial de esta ciudad industrial de la zona centro-este de Ucrania.



Las autoridades regionales informaron de la caída del misil alrededor de las 10:30 hora local (8:30 GMT).

Dashcam footage captured a Russian Iskander missile strike on Dnipro Monday morning, killing at least 4 and wounding 22, according to Ukrainian emergency services. pic.twitter.com/9sOxx0qjFg — Polymarket Intel (@PolymarketIntel) December 1, 2025

Antes de ejecutar este ataque con misil durante la mañana, Rusia ya había lanzado entre la tarde del domingo y la madrugada del lunes un total de 89 drones de larga distancia contra varias regiones de Ucrania.



Del total de los drones 63 fueron neutralizados por las defensas ucranianas y 26 impactaron en nueve puntos distintos de Ucrania, según informó en su parte del ataque la Fuerza Aérea ucraniana.

Y todo esto mientras EEUU y Ucrania retoman las negociaciones de paz en Florida.



De hecho, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha confirmado que este encuentro con representantes ucranianos fue "productivo", pero reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia.



"Ha sido una reunión muy productiva y útil en la que creo que se han logrado nuevos avances", ha señalado Rubio en declaraciones a la prensa al finalizar la reunión.

Estados Unidos también intensificará sus contactos con la parte rusa. Tanto es así, que Vladímir Putin recibirá este martes al enviado especial de la Casa Blanca Steve Witkoff, con quien abordará la marcha de la negociación para poner fin al conflicto.

El viaje de Witkoff ya había sido anunciado la semana pasada por Donald Trump, que insinuó que su yerno y asesor Jared Kushner, podría ser parte de la delegación negociadora.

Witkoff ha estado en el ojo del huracán después de que se filtrara una conversación en la que supuestamente le dijo a un funcionario ruso que elogiar a Trump ayudaría a suavizar una llamada con Putin para hablar de la guerra en Ucrania.



Trump defendió la semana pasada a Witkoff asegurando que "es algo habitual" en las negociaciones, en las que añadió que probablemente el enviado esté haciendo comentarios similares a los ucranianos.



El presidente ruso también dio el pasado jueves un espaldarazo al enviado especial de Estados Unidos: "No hay motivo alguno para acusar al señor Witkoff de que sea demasiado complaciente con sus colegas rusos", afirmó.