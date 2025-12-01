Macron y Zelensky presionan al enviado de Trump antes de su reunión con Putin: "Solo Kiev decidirá sobre su territorio"

El presidente francés, Emmanuel Macron, recibe al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en el Palacio del Elíseo en París. EFE.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha iniciado las "reuniones en Europa" de cara materializar el plan de paz presentado por Estados Unidos para poner fin a la invasión rusa y ha reclamado progresos en el desarrollo de "garantías de seguridad" para una "resiliencia a largo plazo" en el país europeo.

Zelenski, quien ha comenzado la jornada con una reunión en el Palacio del Elíseo en París con su homólogo francés, Emmanuel Macron, ha confirmado posteriormente una "discusión muy productiva sobre prioridades clave con los amigos europeos".

Antes de comparecer juntos tras su encuentro, Zelenski publicó un mensaje en sus redes sociales en el que subrayó que "la paz debe ser verdaderamente duradera".

Así como explicó en otro tweet que durante el encuentro con Macron, en el que también ha participado el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, habían mantenido conversación tanto con el enviado de paz de Estados Unidos, Steve Witkoff, como con el secretario ucraniano del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umerov y que con ambos se había "acordado discutir más detalles en persona".

During our several-hour talks, @EmmanuelMacron and I assessed a great many details. The main focus was on negotiations to end the war and on security guarantees. Peace must become truly durable. The war must end as soon as possible. Much now depends on the involvement of every… pic.twitter.com/F2wh2C5dq7 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 1, 2025

Según las fuentes del Elíseo, tras el almuerzo, Zelenski y Macron se reunieron sucesivamente por videoconferencia con Starmer, y los líderes de siete países de la Unión Europea (Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos).

La ronda de entrevistas desde París continuó con el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, precisaron las fuentes de la Presidencia francesa.

Von der Leyen ha destacado que se ha tratado de "una buena discusión". "Seguimos unidos para un acuerdo de paz que haga justicia a Ucrania", ha dicho en X, donde ha insistido en que este pacto debería "preservar la soberanía de Ucrania y contemplar las necesarias garantías de seguridad".

"La cuestión territorial"

El presidente ucraniano reconoció este lunes en la rueda de prensa conjunta con Emmanuel Macron, que la cuestión del reparto entre Ucrania y Rusia de los territorios en disputa está siendo la más complicada de resolver en las negociaciones que emisarios de Kiev han mantenido con representantes de EEUU para perfilar un plan de paz que después sea negociado con Rusia.

"La cuestión territorial es la más difícil", dijo Zelenski. Explicó que sus emisarios y los de Donald Trump, dedicaron seis horas y media a hablar de la cuestión territorial.

No es de extrañar, ya que el plan inicial propuesto por EEUU incluía la demanda rusa de que Ucrania ceda a Rusia la parte que aún controla de su región del Dombás, algo que Kiev considera inaceptable.

Por eso, Macron ha recordado que aunque "EEUU ha asumido el papel de mediador", las condiciones de paz no pueden negociar "sin los ucranianos y sin los europeos", y advirtió que "solo Ucrania puede discutir sobre sus territorios, porque son los suyos".

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo francés, Emmanuel Macron, se reunieron este lunes en el palacio del Elíseo. Reuters

Las otras dos cuestiones fundamentales en las que se está prestando atención prioritaria en las negociaciones son las modalidades en las que se financiará la reconstrucción de Ucrania y las garantías de seguridad que sus aliados puedan ofrecer a Kiev después de la guerra, explicó Zelenski.

El presidente ucraniano insistió en que el acuerdo europeo es crucial sobre la cuestión de la reconstrucción, después de que el plan original de Trump —revisado por los ucranianos en las negociaciones de hace más de una semana en Ginebra— propusiera invertir activos rusos congelados en Occidente para ello y que EEUU se llevara la mitad de los beneficios.

Zelenski dijo que no lo considera "justo" para los europeos y explicó que debe buscarse una solución apropiada.

"Gracias a nuestro equipo de negociadores el plan es ahora mejor", dijo Zelenski sobre el documento en el que trabajaron estadounidenses y ucranianos este fin de semana y que le será presentado mañana al presidente ruso, Vladímir Putin, por el emisario de Trump Steve Witkoff.

El presidente francés, Emmanuel Macron, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se abrazan tras la rueda de prensa conjunta. EFE.

Por su parte, Macron, aseguró que la Unión Europea trabaja en reforzar las sanciones contra Rusia y que "en las próximas semanas la presión sobre Rusia será creciente para que tenga menos fondos para financiar la guerra".

Enviado especial

La reunión de Zelenski con su homólogo francés, la segunda en dos semanas, se produce el mismo día en que el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, se dirige a Moscú para entrevistarse —previsiblemente este martes— con el presidente ruso, Vladímir Putin.

La visita a Moscú del enviado especial, un amigo cercano de Trump, tendrá lugar después de que una delegación de funcionarios ucranianos sostuviera un encuentro este domingo con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en Florida, al que Witkoff asistió.

La reunión, que se prolongó por más de cuatro horas, fue "productiva", según dijo Rubio a la prensa, aunque reconoció que aún queda "mucho trabajo por hacer" en la búsqueda de un acuerdo de paz.