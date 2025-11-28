La agencia anticorrupción de Ucrania registra la oficina del 'número dos' de Zelenski por el escándalo de las mordidas

Las claves nuevo Generado con IA La agencia anticorrupción de Ucrania ha registrado la oficina y el apartamento de Andrí Yermak, jefe de la Oficina Presidencial y mano derecha de Zelenski, en el marco de una investigación sobre sobornos en el sector energético. La trama de corrupción implica presuntos pagos periódicos del 10-15% de empresas con contratos con la empresa estatal Energoatom a altos funcionarios, entre ellos los ministros de Energía y Justicia. El caso, conocido como "caso Midas", ha llevado a la detención de cinco personas y la huida del empresario Timur Mindich, antiguo socio de Zelenski, quien sería el supuesto cabecilla de la red. Yermak es señalado como beneficiario de propiedades lujosas financiadas por la red corrupta y es apodado "Alí Babá" por los investigadores. El escándalo ha generado presiones para su destitución y sospechas sobre intentos de influir en la independencia de la agencia anticorrupción.

La Oficina Nacional Anticorrupción (NABU) y la Fiscalía Anticorrupción de Ucrania (SAP) han informado este viernes de una serie de registros en la oficina y el apartamento de Andrí Yermak, el número dos del presidente Volodímir Zelenski. Las pesquisas se registran en el marco de las investigaciones sobre el escándalo de las mordidas en torno al sistema de energía que ya se ha llevado a dos ministros por delante.

Yermak está siendo investigado por la NABU en un caso de corrupción que se centra en el monopolio estatal de energía nuclear Energoatom. Se trata de la mayor investigación de este tipo abierta durante el mandato de Zelenski. Hasta el momento ya han sido detenidas cinco personas, pero no el cabecilla, el empresario Timur Mindich, un antiguo socio del presidente en la industria del entretenimiento, que ha logrado huir del país.

Las agencias anticorrupción ucranianas investigan una trama en la que participaron al menos los ministros de Energía y Justicia, Svitlana Grinchuk y Herman Galushchenko, que habrían utilizado su posición en el Gobierno para forzar a empresas con contratos con la compañía pública de energía atómica a pagarles sobornos periódicos del 10-15%. Según la NABU, la red blanqueó al menos 100 millones de dólares obtenidos por estos medios.

Desde el estallido del escándalo, conocido como caso Midas, Zelenski ha debido sortear numerosas peticiones para apartar a Yermak, que además de ser el jefe de la Oficina Presidencial encabeza en estos momentos las negociaciones con la delegación estadounidense para tratar de elaborar un plan de paz que ponga fin a una sangrienta guerra con Rusia que dura ya casi cuatro años.

Según informa The Kyiv Independent citando fuentes policiales, una lujosa casa cerca de Kiev financiada a través de la red corrupta de Energoatom estaba destinada al propio Yermak. El principal colaborador de Zelenski ha asegurado en un breve mensaje publicado en X que los agentes están contando con su "total cooperación".

El diario Ukrainska Pravda desveló hace unos días, citando a fuentes policiales, que Yermak está implicado en el escándalo de corrupción y que los investigadores se refieren a él como "Alí Babá". El fiscal jefe anticorrupción de Ucrania también ha denunciado que "Alí Babá está celebrando reuniones y asignando tareas a las fuerzas del orden para garantizar que persigan a los detectives de la NABU y a los fiscales anticorrupción".

El pasado mes de julio el propio Zelenski llevó a cabo una reforma legal -finalmente abortada por la presión de sus socios internacionales- que subordinaba a la NABU al fiscal general, un cargo que depende de la presidencia. Según recoge la agencia Efe, muchos en Kiev consideran ahora que se trataba de un movimiento para influir en la independencia de la agencia y controlar las implicaciones del caso Midas, sustentado en quince meses de trabajo y un millar de horas de conversaciones grabadas.

De hecho, un día antes de que el Parlamento votara en julio el cambio de ley a la postre revertido, el Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) detuvo a un detective de la NABU por supuesta colaboración con Rusia. La agencia reveló tras dar a conocer la investigación que se trataba de uno de los agentes que recaban pruebas para el caso Midas.

El jefe de la NABU, Semén Krivonos, dijo esta semana que la investigación no se vería influenciada por cuestiones "geopolíticas", en clara referencia al proceso negociador con Estados Unidos. Según algunos medios de Washington, el renovado empuje a las conversaciones dado por la Administración Trump en las últimas semanas busca aprovechar la debilidad del Gobierno de Zelenski provocada por el escándalo de corrupción para que rebaje sus líneas rojas, como la cesión a Moscú de los territorios orientales de Ucrania.