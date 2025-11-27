Von der Leyen cree que Putin no aceptará el nuevo plan de paz y pide enviar a Ucrania los fondos rusos congelados

Von der Leyen establece como prioridades para un acuerdo de paz: garantías de seguridad para Ucrania, defensa de su soberanía, participación de la UE y la OTAN en negociaciones, y el retorno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia.

Ursula von der Leyen está convencida de que Vladímir Putin rechazará la última versión del plan de paz promovido por Donald Trump, que sí ha sido aceptada por Ucrania. "Para Rusia, cualquier acuerdo de paz pasa por redibujar mapas de forma permanente", ha avisado en un discurso ante el pleno de la Eurocámara.

Por eso, la presidenta de la Comisión insiste en que la UE debe volcar todos sus esfuerzos en apuntalar al Gobierno de Volodímir Zelenski en plena guerra. Y eso implica enviar a Kiev los fondos rusos congelados en territorio comunitario, transformados en un “préstamo de reparaciones”.

El Ejecutivo comunitario ya planteó en septiembre un crédito de 140.000 millones de euros para Ucrania, financiado con los activos del Banco de Rusia inmovilizados en la compañía de servicios financieros Euroclear, con sede en Bruselas. Pero Bélgica lo bloquea por miedo a que las represalias de Moscú recaigan únicamente sobre su territorio.

"Ante la ausencia de cualquier intención real por parte de Rusia de entablar conversaciones de paz, está claro que debemos apoyar a Ucrania para que pueda defenderse. Y eso empieza por garantizar que cuente con los medios financieros necesarios", ha dicho Von der Leyen en el Parlamento Europeo.

En la cumbre de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno de la UE -excepto el húngaro Víktor Orbán- se comprometieron a cubrir las necesidades financieras de Ucrania para 2026 y 2027. Bruselas ha calculado que Kiev necesitará 135.000 millones de euros en total, sumando apoyo presupuestario y ayuda militar.

Desde su llegada al poder, Donald Trump ha cortado la ayuda económica a Ucrania, por lo que son los europeos los que tienen que hacerse cargo de la totalidad de la factura.

A raíz de las reservas del primer ministro belga, Bart de Wever, la Comisión ha presentado un documento con otras dos alternativas: subvenciones directas a cargo de los Estados miembros o bien una emisión de deuda conjunta europea para apoyar a Ucrania.

Las dos opciones supondrían una pesada carga para los presupuestos nacionales de los Estados miembros, en un momento en el que cuentan con un margen fiscal limitado y además deben invertir en su propia Defensa. Por eso, todos los Gobiernos -salvo Bélgica- apoyan la opción de usar los fondos rusos congelados.

Von der Leyen ha anunciado en la Eurocámara que "la Comisión está preparada para presentar el texto jurídico" del nuevo plan de ayuda económica a Ucrania y ha dejado claro que incluirá el uso de los activos del Banco de Rusia inmovilizados.

El pleno de la Eurocámara en Estrasburgo, durante el debate de este miércoles sobre Ucrania Parlamento Europeo

"No concibo ningún escenario en el que los contribuyentes europeos tengan que pagar la factura en solitario. Eso tampoco sería aceptable. Y hay otra cosa que también debe quedar clara: cualquier decisión al respecto debe adoptarse conforme a las normas de las jurisdicciones competentes y respetará el derecho europeo e internacional", ha asegurado.

Además de ayudar a Ucrania, Von der Leyen defiende que la UE debe intensificar la presión sobre Rusia, aunque todavía no ha presentado ninguna propuesta formal para un vigésimo paquete de sanciones, como le reclaman los Estados miembros más próximos a la línea de frente.

"El manual de actuación de Rusia no ha cambiado. Desde el principio, Rusia siempre ha creído que puede resistir más que Ucrania, Europa y todos sus aliados. Y por eso, cada vez que hay avances serios hacia unas negociaciones que puedan traer una paz real, la violencia se intensifica", sostiene la presidenta.

"Ya lo hemos visto antes. Es un patrón. Y los mensajes que han llegado del Kremlin en los últimos días dicen mucho sobre sus verdaderas intenciones. Para ellos, Ucrania sigue siendo el primer paso de un juego mucho mayor. Para Rusia, cualquier acuerdo de paz pasa por redibujar mapas de forma permanente. Se trata de volver a unas relaciones de grandes potencias y a las esferas de influencia", ha subrayado.

Aunque Ucrania lo haya aceptado, la alemana ha vuelto a insistir este miércoles en que "se necesitan más esfuerzos" para corregir el plan de Trump, aunque ha elogiado su trabajo en favor de la paz. Para la UE, además del apoyo financiero, hay otras cuatro prioridades irrenunciables que deben estar presentes en el texto final.

En primer lugar, "no puede haber limitaciones a las Fuerzas Armadas de Ucrania que dejen al país vulnerable ante futuros ataques". Además, Kiev necesita "garantías de seguridad sólidas, duraderas y creíbles" para evitar cualquier ataque futuro de Rusia. "Cualquier acuerdo de paz debe garantizar la seguridad europea a largo plazo", sostiene la presidenta.

"La segunda prioridad es defender la soberanía de Ucrania. Sabemos que la mentalidad rusa no ha cambiado desde los tiempos de Yalta: sigue viendo nuestro continente en términos de esferas de influencia, ha avisado Von der Leyen.

Por eso, la UE no aceptará "un desmembramiento unilateral de una nación europea soberana". "Las fronteras no pueden cambiarse por la fuerza. Si hoy legitimamos y formalizamos la vulneración de las fronteras, abrimos la puerta a más guerras mañana", ha zanjado.

La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, durante el debate de este miércoles sobre Ucrania Parlamento Europeo

La tercera prioridad es que la UE y la OTAN deben tener un asiento en la mesa de negociación en aquellos asuntos que les conciernen. "Sea cual sea el diseño de un futuro tratado de paz, está claro que gran parte de su aplicación recaerá en la UE y en los socios de la OTAN", alega la presidenta.

"La última prioridad en la que quiero centrarme es una que no puede olvidarse: el retorno de cada uno de los niños ucranianos secuestrados por Rusia. Hay decenas de miles de niños y niñas cuyo paradero se desconoce, atrapados por Rusia en territorio ruso. No los olvidaremos", ha subrayado Von der Leyen.

"Los próximos días están cargados de peligro, sobre todo para el pueblo de Ucrania, que sigue sufriendo el bombardeo diario de ataques. Sí, la situación es compleja. Sí, es volátil. Sí, es peligrosa", ha avisado la alemana.

!Pero también creo que existe una oportunidad real de avanzar. Hasta ahora, no hemos visto ninguna señal por parte de Rusia de una disposición auténtica a poner fin a este conflicto. Así que debemos mantener la presión sobre Rusia. Pero también es nuestro deber participar en todos los esfuerzos que puedan conducir a una paz justa y duradera", ha concluido.