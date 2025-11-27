Dos presos se fugan de una cárcel de Francia serrando los barrotes: uno está acusado de violación y otro de asesinato

Las claves nuevo Generado con IA Dos presos se fugaron de la cárcel de Dijon, en el noreste de Francia, serrando los barrotes de su celda entre las 6:00 y 7:00 de la mañana. Uno de los fugitivos estaba en prisión preventiva por violación conyugal y el otro por asesinato y asociación ilícita, además de estar vinculado a la organización criminal DZ Mafia. El sindicato de funcionarios de prisiones había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario. Los reclusos fugados son varones nacidos en 1993 y 2006; la policía ha iniciado una operación para localizarlos.

Dos presos se han fugado este jueves de la cárcel de Dijon, en el noreste de Francia, serrando los barrotes de su celda.

Según informa Le Figaro, uno de ellos se encontraba en prisión preventiva por "violación conyugal" y el otro por "asesinato y asociación ilícita".

El sindicato Fuerza Obrera (FO) de funcionarios de prisiones explicó en sus redes sociales que la fuga se produjo entre las 6:00 y las 7:00 horas de la mañana, y se quejó de que hacía meses que había advertido del "deterioro alarmante" de las condiciones de seguridad en el centro penitenciario de Dijon.

Fuentes policiales citadas por el diario local Le Bien Public confirmaron la evasión, para la que se utilizó una sierra, y precisaron que los fugados son dos hombres nacidos en 1993 y 2006.



El periódico precisó que uno de ellos forma parte de la DZ Mafia, una organización criminal vinculada al narcotráfico, y que estaba interno por un ajuste de cuentas mortal que se produjo en la ciudad de Montbéliard (noreste de Francia).



Se espera que el fiscal de Dijon, Olivier Caracotch, ofrezca esta mañana información de los hechos y de la operación policial que se ha puesto en marcha para capturar a los fugitivos.