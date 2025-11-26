El Supremo francés confirma una nueva condena a Sarkozy por la financiación irregular de su campaña de 2012

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Supremo francés ha confirmado una condena de seis meses de prisión, en régimen de arresto domiciliario, contra el expresidente Nicolas Sarkozy por la financiación irregular de su campaña electoral de 2012. Esta es la segunda condena firme para Sarkozy, quien ya fue sentenciado anteriormente por corrupción y tráfico de influencias. Sarkozy fue presidente de Francia entre 2007 y 2012 y se enfrenta ahora a nuevas consecuencias legales por irregularidades en la financiación de su campaña.

El Tribunal Supremo francés ha confirmado este miércoles la condena a seis meses de prisión, que podrá cumplir en arresto domiciliario, contra el expresidente Nicolas Sarkozy, por la financiación irregular de su campaña de 2012.



Se trata de la segunda condena firme contra el inquilino del Elíseo entre 2007 y 2012, que ya ha purgado una pena en un caso de corrupción y tráfico de influencias por la que fue definitivamente condenado por el Supremo en diciembre pasado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.