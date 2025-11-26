Filtraciones, audios espinosos y 28 puntos que ahora son 22: el plan de paz para Ucrania se convierte en un culebrón

Un soldado ucraniano en el frente de Pokrovsk, uno de los puntos más calientes de la guerra. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El plan de paz para Ucrania impulsado por Estados Unidos y Rusia ha estado marcado por filtraciones, audios y disputas sobre su autoría, con acusaciones cruzadas entre las partes. El documento original de 28 puntos, elaborado por enviados de Trump y basado en propuestas rusas, ha sido reducido a 22 tras la presión de Kiev y sus aliados europeos. Las negociaciones han incluido exigencias rusas como la retirada ucraniana del Donbás, la renuncia de Kiev a la OTAN y la reducción de su ejército, lo que ha generado rechazo en Ucrania. Estados Unidos ha presionado a Ucrania para aceptar el plan, amenazando con suspender el suministro de armas e inteligencia si no lo aprueba.

Las negociaciones sobre el nuevo plan de paz para Ucrania se han convertido en un culebrón más propio de la Guerra Fría con filtraciones, escuchas, ultimátum, bulos y dudas sobre la autoría del documento llamado a solucionar el conflicto más mortífero que afecta a Europa desde la II Guerra Mundial.

Según han informado varios medios estadounidenses en las últimas horas, el renacimiento de los contactos diplomáticos para poner fin al conflicto se gestó a mediados de octubre tras el alto el fuego alcanzado en la Franja de Gaza. El presidente Donald Trump ordenó preparar una hoja de ruta similar para el conflicto entre Kiev y Moscú después de las infructuosas intentonas previas.

El enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, se pusieron manos a la obra y elaboraron el polémico plan de 28 puntos. Según la agencia Reuters, este documento se basaba en otro que el Kremlin, a través del emisario económico Kiril Dmitriev, había presentado a la Administración Trump.

Dmitriev, el jefe de la delegación rusa en los contactos registrados en Arabia Saudí para restablecer la colaboración con Estados Unidos, viajó expresamente a Miami a finales de octubre, justo después de que Trump aprobara las sanciones contra las mayores petroleras rusas, para reunirse con Witkoff y Kushner. Hasta la ciudad de Florida también se desplazó un enviado del presidente ucraniano Volodímir Zelenski.

La noticia del encuentro fue desvelada por el portal Axios y a partir de ese momento los acontecimientos se precipitaron. Dmitriev confirmó los contactos y detalló varios puntos clave, líneas rojas para Moscú, como la retirada de las tropas ucranianas del Donbás, la renuncia de Kiev a la OTAN, la reducción del tamaño del Ejército ucraniano y la negativa rusa a un cese de las hostilidades.

Andriy Yermak, jefe de gabinete del presidente de Ucrania, y Marco Rubio, secretario de Estado de EEUU; durante su reunión en Ginebra. Reuters

De hecho, cuando se filtró el plan, que durante el fin de semana pasado sería modificado tras la presión Kiev y los aliados europeos, Witkoff insinuó en las redes sociales, en un mensaje que posteriormente borró, que el culpable había sido 'K', en alusión a Kiril Dmitriev.

A su vuelta, el ruso mantuvo una conversación con el asesor del Kremlin para política internacional, Yuri Ushakov, cuya grabación ha sido filtrada y publicada este martes por la agencia Bloomberg. En ella, intenta calmar a Ushakov sobre que dicho plan no será en ningún caso presentado como ruso, sino como estadounidense, aunque incluya la postura del Kremlin.

"Que ellos lo presenten como suyo. Yo creo que (de todas formas) no cogerá nuestra versión al completo, pero por lo menos será lo más parecida posible", le confiesa.

Consejos de Witkoff al Kremlin

Bloomberg también ha sacado a la luz otra conversación telefónica mantenida a mediados de octubre entre Witkoff y Ushakov, en la que el estadounidense detalla al ruso la idea de pergeñar un plan de 20 puntos "como hicimos en Gaza". Además, le aconseja que convenza a Putin para que llamase a Trump antes de la visita de Zelenski a la Casa Blanca y que le felicitase por gestar la paz entre Israel y los palestinos.

"Puede ser que él (Putin) le diga al presidente Trump: sabes, Steve y Yuri estudiaron un plan de paz muy bueno de 20 puntos y esto puede ser lo que saque la situación del punto muerto", se recoge en la transcripción revelada por el citado medio. Witkoff, quien asegura respetar "profundamente" a Putin, confirmó, "entre nosotros", que para la paz los rusos necesitan la región de Donetsk y el canje de algunos territorios. También sugería que el autócrata ruso adulase a su homólogo llamándole "hombre de paz".

El presidente ruso, Vladimir Putin, recibe al enviado del presidente estadounidense Donald Trump, Steve Witkoff, durante una reunión en Moscú, el pasado 6 de agosto. Reuters

El propio Trump, que negó finalmente a Zelenski el suministro de los misiles de crucero Tomahawk, reconoció que Putin le había felicitado durante la conversación telefónica del 16 de octubre. Ushakov se mostró este miércoles indignado con la filtración de sus conversaciones, diciendo que algunas cosas son falsas y minan los esfuerzos para alcanzar la paz. "Esto es inaceptable, por supuesto, en este tipo de contactos, cuando se están discutiendo asuntos tan graves", declaró, confirmando que abordará el tema con el propio Witkoff.

Por otro lado, tanto Trump como la portavoz de la Casa Blanca defendieron a su emisario especial para Rusia y Ucrania al asegurar que su comportamiento "es algo habitual" en este tipo de negociaciones.

¿Quién escribió el plan?

Las dudas sobre la autoría del plan comenzaron desde el mismo momento de su filtración. Las sospechas surgieron porque el documento incluía la mayoría de las exigencias del Kremlin presentadas por Putin a Trump en la cumbre de Alaska. Algunos analistas señalaron que, al cotejarlo con la ayuda de la IA, los documentos habían sido traducidos del ruso al inglés.

En un primer momento, los propios miembros del Gobierno estadounidense no aclararon la duda sobre el origen del plan, calificado de "lista de deseos" de los rusos por el secretario de Estado, Marco Rubio, en una conversación con un grupo de senadores.

"La propuesta de paz fue redactada por Estados Unidos. Se ofrece como un marco sólido para las negociaciones en curso. Está basada en aportaciones de la parte rusa, pero también en aportes previos y continuos de Ucrania", replicó Rubio el domingo en X.

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, da la bienvenida al secretario del Ejército de Estados Unidos, Daniel Driscoll, antes de su reunión el pasado 20 de noviembre. Reuters

Al respecto, The Wall Street Journal señala que el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Rustem Umérov, también fue invitado a Miami, donde expresó a sus interlocutores sus inquietudes porque el plan beneficiaba claramente a Rusia.

Sea como sea, el secretario del Ejército de EEUU, Dan Driscoll, amenazó a Kiev con suspender el suministro de armas y el intercambio de datos de inteligencia si no aprobaba el plan.

Putin comentó el 21 de noviembre que el documento en cuestión es, en realidad, "una nueva redacción, de hecho un plan modernizado, ya con 28 puntos", sobre lo hablado por Moscú y Washington incluso antes de Alaska. En ningún caso confirmó que Rusia se comprometería a cumplir dicho borrador. Ayer, en Abu Dabi, hubo nuevos contactos a tres bandas entre las delegaciones rusa, ucraniana y estadounidense.

Trump contribuyó más a la confusión al asegurar este miércoles que el documento "no es un plan", sino un documento marco que tenía 28 puntos y ahora 22, tras la renegociación llevada a cabo en Ginebra entre Washington y Kiev, y afirmar que el ultimátum del Día de Acción de Gracias ya está fuera de la mesa.