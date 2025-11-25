Francia estrecha el cerco sobre Shein: pide suspender 3 meses toda la web tras el escándalo de las muñecas sexuales infantiles

Montaje del logo de Shein, la bandera de Francia y el mazo de un juez. Reuters

Las claves nuevo Generado con IA El Gobierno francés ha solicitado a un juez la suspensión total de la web de Shein durante tres meses tras descubrirse la venta de muñecas sexuales infantiles y armas en la plataforma. Shein ya desactivó su mercado de vendedores externos en Francia, pero la gama propia de ropa sigue accesible, motivo por el que el Ejecutivo busca ampliar el bloqueo. La Fiscalía de París investiga a Shein, AliExpress, Temu y Wish por la difusión de imágenes pornográficas de menores y mensajes degradantes accesibles a menores. Francia presiona a la Comisión Europea para que investigue a Shein por la venta de productos ilícitos en su plataforma digital.

Francia activa todos los medios legales para estrechar el cerco sobre Shein y solicitará este miércoles a un juez de París que ordene la suspensión total de la plataforma china de ​moda rápida online durante tres meses en todo el país.

Shein ya desactivó su mercado, en el que vendedores externos ofrecen sus productos ‌a compradores de todo el mundo, en Francia el pasado 5 de noviembre después de que el Gobierno encontrara muñecas sexuales infantiles y armas a la venta, sin embargo, la parte de la web que ofrece la gama propia de ropa de Shein sigue ⁠accesible.

Por este motivo, el Gobierno francés pedirá a la Justicia una suspensión ‌de tres meses del sitio web de Shein en su conjunto mientras aumenta la presión a que la empresa china refuerce los controles sobre los productos que ‍vende.

"Sabemos lo potente que es Shein desde el punto de vista técnico, e incluso, diría yo, en cuanto a su uso de inteligencia artificial para la producción, por lo que podemos ​suponer que dispone de los medios técnicos, tecnológicos y financieros para llevar a cabo estos ‌controles. El hecho es que no lo hace", ha señalado a Reuters un responsable del Ministerio de Finanzas francés.

Por el momento, Shein no se ha pronunciado.

Este miércoles, el tribunal de París tiene previsto celebrar una vista sobre el caso que el Gobierno ha presentado contra Infinite Styles Services Co Ltd, la empresa en Dublín que está detrás de ⁠los negocios de Shein en Europa, y también ​se espera que asistan los abogados de la empresa.

Una de las muñecas sexuales vendidas en la plataforma de Shein que han llevado a las quejas del Gobierno francés. X

El caso de Francia se basa en el artículo 6.3 de la ley de economía digital, que otorga a los jueces poderes para prescribir medidas con el objetivo de prevenir o detener los daños causados ​​por el contenido en línea.

El tribunal deberá decidir si procede una suspensión y si esta se ajusta al derecho de la Unión Europea. Según el derecho de la UE, los mercados en línea, como intermediarios, no son directamente responsables de los productos vendidos por terceros, pero tienen la obligación de retirar los productos ilegales en cuanto tengan conocimiento de ellos.

El fallo judicial no se espera este miércoles sino en las próximas semanas.

Esta decisión del Ejecutivo francés se produce tres semanas después de que Shein haya abierto en París las puertas de su primera tienda física, algo que coincidió con el estallido en Francia del escándalo por la venta en esta plataforma de muñecas sexuales de aspecto infantil e hiperrealistas, con argumentos de venta pedo-pornográficos.

Por ese motivo, la Fiscalía de París abrió una investigación a Shein por "difusión de imágenes o representaciones de menores de naturaleza pornográfica", que también afecta a AliExpress, y por la "difusión de mensajes violentos, pornográficos o degradantes accesibles a menores", en la que además de esas dos plataformas figuran la también china Temu y la estadounidense Wish.

A todo esto hay que sumar que Francia ha trasladado esta cuestión a la UE presionando a la Comisión Europea para que abra una investigación sobre Shein por productos ilícitos.