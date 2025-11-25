Un nuevo bombardeo masivo ruso contra la infraestructura energética de Ucrania mata a seis personas en Kiev

Uno de los edificios de la capital ucraniana alcanzados por los proyectiles rusos. Valentyn Ogirenko Reuters

Las claves nuevo Generado con IA Un bombardeo masivo ruso con misiles y drones contra Kiev ha provocado la muerte de al menos seis personas y cortes en el suministro de calefacción en la capital ucraniana. Ucrania respondió atacando con drones la región rusa de Rostov, causando tres muertos y un incendio en una base aérea cercana a Taganrog. El Ministerio de Energía ucraniano informó que las infraestructuras energéticas, especialmente en Odesa, fueron uno de los principales objetivos del ataque ruso. En el puerto de Novorosíisk, en el mar Negro, drones ucranianos alcanzaron instalaciones de defensa aérea rusas, que ya habían sido atacadas anteriormente.

La reanudación de las conversaciones de paz no rebaja la guerra aérea. Un nuevo bombardeo masivo ruso con misiles y drones en la madrugada de este martes sobre Ucrania se ha saldado con la muerte de al menos seis personas en Kiev. El ataque destruyó varios edificios en zonas residenciales y ha provocado cortes en el suministro de calefacción en parte de la capital ucraniana.

Ucrania también atacó con aparatos no tripulados la región de Rostov, al sur de Rusia, donde se han contabilizado tres muertos. El Ministerio de Defensa ruso informó sobre el derribo de 249 drones ucranianos, pero algunos de ellos impactaron contra objetivos en el puerto de Novorosíisk, situado en el mar Negro y ya golpeado unos días atrás, o la ciudad de Krasnodar.

En un primer momento, los Servicios de Emergencia ucranianos habían informado de dos muertos en un edificio de nueve plantas del distrito de Dnipró de Kiev. Sin embargo, la administración militar regional informó posteriormente del fallecimiento de otras cuatro personas en el distrito de Sviatoshin como resultado del último ataque del Ejército de Vladímir Putin.

Russians carried out a new terrorist attack on Kyiv last night. They used missiles and drones to target residential buildings and public infrastructure.



At least 6 civilians were killed.



During peace talks, Russians continue to kill innocent people. pic.twitter.com/xVOpvo50ec — Денис Казанський (@den_kazansky) November 25, 2025

Alrededor de una decena de personas han resultado heridas, según los distintos balances ofrecidos por las autoridades.

El Ministerio de Energía ucraniano ha explicado que este bombardeo ruso contra Ucrania tenía entre sus objetivos el sistema energético, que ha perdido buena parte de su capacidad de generación de electricidad y de procesamiento de gas este otoño como consecuencia de los repetidos ataques masivos de Rusia.

Uno de los objetivos del bombardeo fueron las infraestructuras portuarias y energéticas de la región de Odesa, en el sur del país invadido, según informó su gobernador, Oleg Kiper, en un mensaje publicado en su canal de Telegram. Como consecuencia de las explosiones se han registrado media docena de heridos.

Fuego en una base aérea

Los drones ucranianos han volado hasta Taganrog, en el óblast de Rostov, donde provocaron un incendio en una base aérea según un análisis del canal de noticias ruso Astra. Las imágenes del ataque compartidas en redes sociales muestran un incendio en una pista cercana a las instalaciones y un avión envuelto en llamas.

La Compañía Aeronáutica Beriev produce aeronaves militares rusas, incluyendo hidroaviones anfibios y el inusual avión espía A-50. La instalación está ubicada cerca del aeródromo militar de Taganrog-Yuzhny y ha sido blanco de ataques ucranianos en el pasado, según recoge The Kyiv Independent.

Major Ukrainian drone attack underway on Russia’s Black Sea coast near Novorossiysk tonight.



Seen here, a Russian surface to air missile intercepts a Russian apartment building. pic.twitter.com/T1XZsVsKQr — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 24, 2025

El gobernador de la provincia, Yury Slyusar, confirmó el ataque sobre Taganrog, pero no hizo mención a la base aérea. Tan solo describió daños en viviendas residenciales, un almacén y un gasoducto externo. También indicó que tres personas murieron y otras ocho resultaron heridas.

En el puerto de Novorosíisk se registró otro intenso ataque con drones contra una instalación de sistemas de defensa aérea S-400 que ya había sido atacada el pasado 14 de noviembre, según el Servicio Secreto de Ucrania (SBU). Los vecinos compartieron varios vídeos en las redes en los que se aprecia cómo un misil, probablemente un proyectil ruso lanzado para interceptar a un aparato enemigo, impacta contra un edificio.