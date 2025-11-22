La UE se moviliza para sostener a Zelenski tras el acuerdo Trump-Putin: lo considera una capitulación total de Ucrania

La UE sigue buscando una alternativa de apoyo financiero y militar para Ucrania, mientras que el país enfrenta una crisis interna y presión militar rusa con la llegada del invierno.

Líderes europeos como Macron, Merz y Starmer han mostrado su apoyo a Zelenski, rechazando los principales puntos del plan y subrayando que ningún acuerdo puede tomarse sin el consenso europeo.

El plan negociado por Trump y Putin exige a Ucrania reducir su ejército, entregar Crimea y el Donbás a Rusia y renunciar a entrar en la OTAN, dejando fuera a la UE y a Kiev de las negociaciones.

La UE se moviliza para apoyar a Volodímir Zelenski tras conocer el acuerdo entre Donald Trump y Vladímir Putin, que los líderes europeos consideran una capitulación total de Ucrania.

Los líderes de la UE se han puesto este fin de semana en estado de máxima alerta para sostener al presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ante el intento de Donald Trump de imponerle un supuesto plan de paz cocinado con Vladímir Putin que, según Bruselas, equivale a una capitulación total de Kiev.

Es una vuelta a la casilla de salida que deja fuera de juego a los dirigentes comunitarios. La UE se había anotado como una victoria propia que el presidente de Estados Unidos cancelara hace apenas unas semanas la cumbre anunciada con Putin en Budapest, y que impusiera sanciones a Moscú por resistirse a un alto el fuego. Bruselas y Washington volvían a marchar juntos sobre Ucrania.

Sin previo aviso a sus aliados, Trump ha cambiado de nuevo de posición y asume de forma acrítica todas las demandas del Kremlin, en un plan de 28 puntos negociado a espaldas de Ucrania y de la UE. Kiev tendrá que reducir su Ejército a la mitad, entregar Crimea y el Donbás a Rusia y no entrar en la OTAN. Se prohíbe además el despliegue de tropas de disuasión europeas.

"Ucrania se enfrenta a uno de los momentos más difíciles de su historia y a la disyuntiva entre perder a un socio importante (EEUU) o su dignidad. O 28 puntos difíciles o un invierno extremadamente complicado", ha confesado Zelenski en un vídeo de 10 minutos. Trump le ha dado un ultimátum: debe aceptar su plan antes del jueves, el Día de Acción de Gracias en EEUU.

El último bandazo del presidente norteamericano llega en un momento delicado para Ucrania. El Gobierno de Zelenski está atrapado en un escándalo de corrupción; el Ejército ucraniano sufre una presión creciente en el frente; y los ataques aéreos rusos están destruyendo la red energética del país con el invierno a las puertas.

Desde primera hora de este viernes, los líderes europeos se han movilizado para arropar a Zelenski y tratar de neutralizar la entente entre Washington y Moscú.

La UE repite la estrategia que aplicó tras la reunión Trump‑Putin en Alaska en agosto: siete mandatarios -con la notable ausencia de Pedro Sánchez- viajaron de urgencia a Washington y lograron bloquear los planes del Kremlin.

Para empezar, el alemán Friedrich Merz, el francés Emmanuel Macron y el británico Keir Starmer han mantenido una conversación telefónica con el presidente de Ucrania para manifestarle "su apoyo pleno y constante en el camino hacia una paz duradera y justa".

Los dirigentes europeos han aplaudido "los esfuerzos de EEUU por poner fin a la guerra en Ucrania". Pero a continuación han rebatido -eso sí, sin citarlo- los principales elementos de su plan de paz.

En concreto, los cuatro líderes defienden "que la línea de contacto sea el punto de partida de un entendimiento, y que las Fuerzas Armadas ucranianas deban seguir siendo capaces de defender eficazmente la soberanía de Ucrania".

"Cualquier acuerdo que afecte a los Estados europeos, a la Unión Europea o a la OTAN requerirá la aprobación de los socios europeos o el consenso de los aliados", subraya el comunicado hecho público por el Gobierno alemán.

Después, Zelenski ha conversado con el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, así como con la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el jefe del Consejo Europeo, António Costa.

"Desde el primer día, Europa ha apoyado a Ucrania frente a la agresión rusa. Hemos trabajado por una paz justa y sostenible con Ucrania y para Ucrania, junto con nuestros amigos y socios", han escrito tras la llamada Von der Leyen y Costa en su cuenta de X.

"Hoy hemos debatido la situación actual y tenemos claro que no debe decidirse nada sobre Ucrania sin Ucrania", defienden los dos máximos dirigentes de la UE.

De momento, el único líder europeo que ha podido hablar con el propio Trump ha sido el canciller Merz, en lo que ha calificado de "conversación telefónica cordial y confidencial". "Hemos acordado los próximos pasos a nivel de asesores", ha escrito en sus redes sociales.

Los líderes europeos se reunirán este sábado para buscar soluciones para Kiev en los márgenes de la reunión del G20 que se celebra en Johannesburgo (Sudáfrica), a la que asiste Pedro Sánchez pero que ha sido boicoteada por Trump. Después volverán a verse en Angola el 24 y 25 de noviembre, en la reunión UE-Unión Africana.

Pero lo cierto es que la UE no ha sido capaz en todos estos meses de ofrecer una alternativa para Ucrania, aunque Trump cortó su ayuda financiera y militar desde su llegada al poder. Aunque el Gobierno de Volodímir Zelenski necesita de forma urgente 135.000 millones para sobrevivir, los europeos siguen bloqueados sobre el ‘préstamo de reparaciones’ con los fondos rusos congelados.