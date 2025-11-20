La UE prepara un Espacio Schengen militar sin fronteras para 2027 para mover tropas y tanques en tiempo récord

Bruselas propone crear una reserva común de capacidades militares y mecanismos de emergencia para facilitar despliegues rápidos, así como reforzar la protección ante amenazas como drones y ciberataques.

Se destinarán 17.000 millones de euros para mejorar infraestructuras críticas y eliminar obstáculos logísticos, con 500 proyectos prioritarios identificados en corredores clave.

El nuevo reglamento prevé reducir el tiempo de permisos para movimientos militares de hasta 45 días actuales a un máximo de 3 días, mediante un permiso único válido en los 27 países.

La Comisión Europea ha propuesto crear un Espacio Schengen militar sin fronteras para 2027, facilitando el movimiento rápido de tropas y tanques por toda la UE.

La Comisión de Ursula von der Leyen ha adoptado este miércoles el primer marco jurídico vinculante de la historia de la UE para crear un espacio militar sin fronteras de aquí a 2027, cuyo objetivo es facilitar el movimiento rápido de tanques y tropas a gran escala por todo el continente en cualquier escenario de seguridad.

La jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas, ha avisado de que es urgente mejorar la movilidad militar porque "Europa se enfrenta a amenazas de seguridad sin precedentes" por la invasión de Ucrania por parte de Rusia y la "guerra híbrida" que el Kremlin ha lanzado contra los Estados miembros.

"El rápido despliegue de las fuerzas armadas europeas es esencial para la defensa europea. Debemos asegurarnos de que las fuerzas estén en el lugar correcto y en el momento adecuado. Es muy sencillo: cuanto más rápido podamos movilizar nuestras fuerzas, mayor será nuestra capacidad de disuasión y defensa", sostiene Kallas.

En la actualidad, el permiso para mover una columna blindada puede tardar hasta 45 días, y la media ronda los 10 días. Cada Estado miembro tiene sus propias reglas y requisitos, lo que complica enormemente la circulación de tropas en Europa. El nuevo reglamento fija un plazo máximo de 3 días, gracias a un permiso único válido en los 27 países.

Bruselas propone además crear un mecanismo de emergencia para casos de crisis graves, cuya activación estaría en manos de los Gobiernos, que permitirá a los Estados miembros mover grandes contingentes sin necesidad de permisos previos.

Bastará una notificación 6 horas antes para que las tropas puedan cruzar fronteras con prioridad absoluta. Este procedimiento urgente no sólo facilitará maniobras europeas, sino también movimientos de la OTAN.

El reglamento también suprime toda una serie de barreras legales que entorpecen la logística militar. El movimiento de tropas y tanques quedará exento de las normas que restringen el tráfico en festivos o fines de semana; se relajan las reglas sobre tiempos de conducción o ruido y se facilita el transporte de cargas peligrosas o de gran tamaño.

La infraestructura es otro cuello de botella: puentes que no soportan el peso de un carro de combate o túneles demasiado estrechos.

La UE aumentará de 1.700 millones a 17.000 millones de euros la financiación disponible para infraestructuras de doble uso civil-militar, identificando un total de 500 proyectos urgentes para eliminar tapones logísticos en cada uno de los cuatro corredores prioritarios, que no se han hecho públicos.

Los Estados miembros deberán además reforzar la protección de infraestructuras críticas frente a drones, sabotajes o ciberataques.

Finalmente, Bruselas creará una reserva común de capacidades, desde plataformas de transporte hasta vagones militares, barcos de desembarco o trenes hospital.

Con un punto único de coordinación en cada país y un grupo de trabajo permanente a nivel europeo, Bruselas quiere acabar con el desorden actual y garantizar que, llegado el momento, Europa pueda moverse tan rápido como exige la guerra moderna.

El reglamento todavía tiene que ser debatido y aprobado tanto por la Eurocámara como por los Gobiernos de los 27.

En paralelo, la Comisión Europea ha publicado este miércoles la Hoja de Ruta para la Transformación de la Industria de Defensa. Una iniciativa con la que pretende acelerar la modernización de las capacidades industriales europeas, fomentar inversiones, atraer nuevos actores tecnológicos y reforzar la autonomía estratégica.

El plan se orienta a cuatro prioridades: impulsar financiación para la industria, acelerar la innovación, ampliar el acceso a capacidades de defensa y desarrollar las competencias necesarias para sostener la ventaja competitiva europea.