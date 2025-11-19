Rusia lanza casi 500 drones y 50 misiles contra Ucrania y deja nueve muertos y daños en infraestructura de energéticas

Consecuencias del ataque de Rusia en la región de Ternópil del oeste de Ucrania, X

"Cada ataque descarado contra la vida cotidiana demuestra que la presión sobre Rusia es insuficiente. Sanciones efectivas y asistencia a Ucrania pueden cambiar esto", exige Zelenski.

Las claves nuevo Generado con IA Rusia lanzó durante la madrugada un ataque masivo contra Ucrania con 470 drones y 48 misiles de distintos tipos. Los ataques impactaron instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en al menos cinco regiones del país. El bombardeo dejó un saldo de nueve civiles muertos, según informaron las autoridades ucranianas. El presidente Volodimir Zelenski pidió sanciones más efectivas y mayor asistencia internacional para Ucrania tras el ataque.

Rusia ha atacado esta madrugada Ucrania con 470 drones y 48 misiles de distintos tipos que causaron daños en instalaciones energéticas y otras infraestructuras civiles en al menos cinco regiones y mataron a nueve civiles.

"Cada ataque descarado contra la vida cotidiana demuestra que la presión sobre Rusia es insuficiente. Sanciones efectivas y asistencia a Ucrania pueden cambiar esto", ha escrito el presidente Volodimir Zelenski.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.