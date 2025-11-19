Los emisarios de Trump y Putin negocian en secreto un plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra de Ucrania

Las claves nuevo Generado con IA Emisarios de Donald Trump y Vladímir Putin están negociando en secreto un plan de paz de 28 puntos para poner fin a la guerra de Ucrania. Las conversaciones, reveladas por Axios, se centran en la paz en Ucrania, garantías de seguridad para Kiev y Moscú, la seguridad en Europa y el futuro de las relaciones entre Washington y Moscú. Ni Ucrania ni sus socios europeos participan en la elaboración del plan, que está siendo negociado por el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, y el emisario del Kremlin, Kiril Dmitriev. El nuevo plan se desarrolla en un contexto marcado por los recientes avances militares rusos en el frente y se diferencia de propuestas impulsadas por Reino Unido y Francia.

La Administración de Donald Trump y la Rusia de Vladímir Putin trabajan en secreto para elaborar un nuevo plan de paz que ponga fin a la guerra de Ucrania. Según fuentes de la Casa Blanca y del Kremlin, el objetivo es trazar un borrador de 28 puntos, similar al desarrollado para resolver el conflicto en la Franja de Gaza, que sería ratificado por ambos mandatarios en una cumbre todavía sin fecha.

Las negociaciones, desveladas por el portal Axios, se enfocan en cuatro premisas: la paz en Ucrania, las garantías de seguridad para Kiev y Moscú, la seguridad en Europa y el futuro de las relaciones entre Washington y Moscú. No ha trascendido de momento ninguna información sobre cuáles son las propuestas sobre el control de los territorios orientales de Ucrania en los que el Ejército ruso sigue avanzando a un elevado coste.

El plan, en cuyo desarrollo no han participado ni Ucrania ni sus socios europeos, ha sido negociado por el enviado especial del presidente Donald Trump para Rusia y Oriente Medio, Steve Witkoff, con el emisario del Kremlin Kiril Dmitriev. Ambos se reunieron en Miami durante varias jornadas, entre el 24 y el 26 de octubre.

Vladímir Putin en el Kremlin la semana pasada durante una reunión del Consejo de Seguridad de Rusia. Gavriil Grigorov Reuters / Sputnik

En una entrevista con Axios el pasado lunes, Dmitriev confirmó los contactos con la delegación estadounidense y expresó su optimismo sobre el posible éxito del plan porque "sentimos que la posición rusa se está teniendo en cuenta realmente". Putin, desde la invasión del país vecino hace más de tres años y medio, ha mantenido sus demandas maximalistas para acordar un alto el fuego y negociar un acuerdo de paz.

Los contactos han sido confirmados tanto por Ucrania como por la Casa Blanca. "El presidente ha sido claro en que es la hora de parar la matanza y llegar a un acuerdo para terminar la guerra. Trump cree que hay una oportunidad para poner fin a esta guerra sin sentido si se muestra flexibilidad", reconoció un portavoz del Gobierno estadounidense.

Según Dmitriev, el objetivo es trabajar sobre los acuerdos alcanzados por Putin y Trump en la cumbre que ambos mantuvieron en Alaska el pasado mes de agosto. No obstante, en las últimas semanas han aflorado algunas informaciones, como la publicada por Financial Times, que apuntan a que la reunión concluyó antes de lo previsto porque el líder del Kremlin se negó en redondo a una tregua y exigió la cesión de más territorio ucraniano.

El emisario de Putin ha revelado que espera que su equipo y el de Witkoff acuerden un documento escrito de 28 puntos que no tiene nada que ver con la propuesta liderada por Reino Unido y Francia. "Esto ocurre en un contexto en el que Rusia sin duda está cosechando éxitos adicionales en el campo de batalla", ha presumido Dmitriev, subrayando los avances de las tropas rusas en el frente de Pokrovsk o Guliaipolé.

Las fuentes de la Administración Trump citadas por Axios señalan que la Casa Blanca ya ha informado a sus aliados europeos sobre el nuevo plan en el que se trabaja con Moscú. En Washington también impera ahora mismo el optimismo sobre la posibilidad de que sus aliados se sumen a este esfuerzo con sus propuestas y que conduzca al fin a la resolución de la guerra de Ucrania.