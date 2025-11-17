Alemania levanta el embargo de armas a Israel porque la situación en Gaza se ha "estabilizado" por el alto el fuego

El Gobierno de Alemania ha anunciado este lunes el fin del embargo para exportar armas a Israel decretado el pasado mes de agosto. Según Berlín, que adoptó esta decisión en plena escalada de ataques israelíes sobre la Franja de Gaza, la medida se adopta porque la situación se ha "estabilizado en las últimas semanas" gracias a la entrada en vigor de un frágil alto el fuego en el enclave palestino.

Un portavoz del Ejecutivo liderado por Friedrich Merz ha afirmado que la tregua "es la base para esta decisión, y esperamos que todos respeten los acuerdos alcanzados", en referencia al plan de paz impulsado por la Administración estadounidense y firmado el pasado mes de octubre. La medida entrará en vigor el próximo 24 de noviembre.

El Gobierno alemán, según su portavoz, Sebastian Hille, está decidido a "volver a examinar cada caso de forma individual y responder a los nuevos acontecimientos" en lo que respecta a la exportación de armas. Berlín ha exigido que la ayuda humanitaria entre "a gran escala" en el enclave palestino y que el plan de paz continúe de forma ordenada.

Hille recordó que el Ejecutivo alemán siempre había dicho que revisaría su decisión de restringir temporalmente la exportación de armamento "a la luz de los acontecimientos sobre el terreno".

En este sentido, reiteró que el alto el fuego es el punto más importante en esta evaluación, pero "hay toda una serie de otros criterios que han cambiado en la situación actual respecto a cuando las hostilidades aún continuaban" y que han contribuido a adoptar esta.

Las directrices de exportación del Gobierno alemán prohíben de manera general el suministro de armamento a zonas en guerra y en crisis. Sin embargo, hay excepciones, como el apoyo a Ucrania en su lucha para frenar la invasión rusa o el caso especial de Israel, cuya seguridad Berlín considera una cuestión de Estado, una deuda por los crímenes del Holocausto.

El canciller alemán, Friedrich Merz, había anunciado el pasado 8 de agosto la suspensión hasta nuevo aviso de las exportaciones de armamento a Israel que pudiera emplearse en la Franja de Gaza, después de que el Ejecutivo de Benjamin Netanyahu aprobase un plan militar para ocupar Ciudad de Gaza.